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Головна ЧС-2026 Мадонна, BTS, Бібер та Шакіра "запалили" в перерві фіналу ЧС-2026

Мадонна, BTS, Бібер та Шакіра "запалили" в перерві фіналу ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 23:57
Мадонна, Шакіра, Бібер та BTS виступили у перерві фіналу ЧС-2026
Джастін Бібер, Шакіра, Мадонна. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Організатори чемпіонату світу-2026 підготували масштабну концертну програму для глядачів фінального матчу між збірними Іспанії та Аргентини. У перерві поєдинку на стадіоні "МетЛайф" виступили світові зірки.

Про концерт у перерві повідомив портал Новини.LIVE.

BTS
Південнокорейська група BTS. Фото: Reuters

Хто виступив у перерві фіналу

Під час шоу на арені з'явилися американська поплегенда Мадонна, колумбійська співачка та колишня дівчина зірки футболу Жерара Піке Шакіра, канадський виконавець Джастін Бібер і південнокорейський гурт BTS. Їхні виступи стали головною частиною розважальної програми фіналу чемпіонату світу.

Організатори підготували масштабну постановку зі світловими ефектами, хореографією та сучасними мультимедійними декораціями. Шоу тривало протягом перерви між таймами.

Вирішальний матч чемпіонату світу-2026 проходить на стадіоні "МетЛайф" в Іст-Ратерфорді (США), де зустрічаються збірні Іспанії та Аргентини.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Англії здобула перемогу над Францією в поєдинку за третє місце та завершила чемпіонат світу-2026 з бронзовими медалями.

Також Новини.LIVE писав, що чемпіонат світу-2026 вже став найприбутковішим в історії, принісши ФІФА близько 15 мільярдів доларів доходу.

Мадонна Шакіра Джастін Бібер BTS
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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