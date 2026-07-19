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Головна ЧС-2026 Олександр та Влада Зінченки підтримують Іспанію на стадіоні фіналу ЧС-2026

Олександр та Влада Зінченки підтримують Іспанію на стадіоні фіналу ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 22:33
Зінченко з дружиною підтримують Іспанію на фіналі ЧС-2026
Олександр та Влада Зінченки. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Захисник збірної України Олександр Зінченко разом із дружиною Владою відвідав фінальний матч чемпіонату світу-2026. Подружжя підтримує збірну Іспанії у вирішальному поєдинку турніру проти Аргентини.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі подружжя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зінченки приїхали на головний матч мундіалю

Перед початком фіналу Олександр та Влада Зінченки опублікували спільне фото зі стадіону "МетЛайф" у Нью-Джерсі. На знімку вони позують у футболках збірної Іспанії, демонструючи підтримку команді Луїса де ла Фуенте.

Александр и Влада Зинченко
Олександр та Влада Зінченки. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Фінал чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною став однією з найочікуваніших спортивних подій року й зібрав на трибунах багатьох відомих спортсменів, зірок шоу-бізнесу та футбольних функціонерів. Крім того, на матчі присутній президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп
Дональд Трамп та Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Також на матчі присутні чемпіон світу з боксу Олександр Усик, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та його син Крістіан.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Англії переграла Францію у матчі за третє місце та завершила чемпіонат світу-2026 з бронзовими нагородами.

Також Новини.LIVE писав, що проведення чемпіонату світу-2026 вже принесло ФІФА рекордний дохід, який сягнув 15 мільярдів доларів.

Олександр Зінченко Збірна Іспанії з футболу Збірна Аргентини з футболу Влада Седан
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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