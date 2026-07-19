Зінченко з дружиною підтримують Іспанію на фіналі ЧС-2026

Олександр та Влада Зінченки. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Захисник збірної України Олександр Зінченко разом із дружиною Владою відвідав фінальний матч чемпіонату світу-2026. Подружжя підтримує збірну Іспанії у вирішальному поєдинку турніру проти Аргентини.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі подружжя.

Зінченки приїхали на головний матч мундіалю

Перед початком фіналу Олександр та Влада Зінченки опублікували спільне фото зі стадіону "МетЛайф" у Нью-Джерсі. На знімку вони позують у футболках збірної Іспанії, демонструючи підтримку команді Луїса де ла Фуенте.

Олександр та Влада Зінченки. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Фінал чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною став однією з найочікуваніших спортивних подій року й зібрав на трибунах багатьох відомих спортсменів, зірок шоу-бізнесу та футбольних функціонерів. Крім того, на матчі присутній президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп та Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Також на матчі присутні чемпіон світу з боксу Олександр Усик, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та його син Крістіан.

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