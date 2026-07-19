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Главная ЧМ-2026 Александр и Влада Зинченко болеют за Испанию на стадионе финала ЧМ-2026

Александр и Влада Зинченко болеют за Испанию на стадионе финала ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 22:33
Зинченко с женой болеют за Испанию в финале ЧМ-2026
Александр и Влада Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Защитник сборной Украины Александр Зинченко вместе с женой Владой посетил финальный матч чемпионата мира-2026. Супруги болеют за сборную Испании в решающем матче турнира против Аргентины.

Об этом сообщает портал Новиии.LIVE со ссылкой на социальные сети супругов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зинченко приехали на главный матч чемпионата мира

Перед началом финала Александр и Влада Зинченко опубликовали совместное фото со стадиона "МетЛайф" в Нью-Джерси. На снимке они позируют в футболках сборной Испании, демонстрируя поддержку команде Луиса де ла Фуэнте.

Александр и Влада Зинченко
Александр и Влада Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Финал чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной стал одним из самых ожидаемых спортивных событий года и собрал на трибунах многих известных спортсменов, звезд шоу-бизнеса и футбольных функционеров. Кроме того, на матче присутствовал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп
Дональд Трамп и Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Также на матче присутствуют чемпион мира по боксу Александр Усик, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и его сын Кристиан.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Англии обыграла Францию в матче за третье место и завершила чемпионат мира-2026 с бронзовыми медалями.

Также Новини.LIVE писал, что проведение чемпионата мира-2026 уже принесло ФИФА рекордный доход, который достиг 15 миллиардов долларов.

Александр Зинченко Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Влада Седан
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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