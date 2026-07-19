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Головна ЧС-2026 Англія не дозволила Франції зробити камбек з 0:4 й виграла бронзу ЧС-2026

Англія не дозволила Франції зробити камбек з 0:4 й виграла бронзу ЧС-2026

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Дата публікації: 19 липня 2026 02:25
Англія в матчі в 10 голами перемогла Францію та стала третьою на ЧС-2026
Матч Франція — Англія. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Збірна Англії завоювала бронзові медалі чемпіонату світу-2026, перемігши Францію з рахунком 6:4. Команда Томаса Тухеля ще до перерви забила чотири м'ячі, а після шаленого другого тайму довела зустріч до перемоги.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Франция — Англия
Деклан Райс забив м'яч. Фото: Reuters

Англійці втримали перевагу після камбеку Франції

Перший тайм повністю залишився за Англією. Деклан Райс відкрив рахунок уже на третій хвилині, Езрі Конса подвоїв перевагу після подачі з кутового, а Букайо Сака до перерви оформив дубль, встановивши рахунок 4:0.

Після великої перерви Франція ледь не здійснила неймовірний камбек. Уже на 48-й хвилині Кіліан Мбаппе скоротив відставання після передачі Майкла Олісе. Через шість хвилин Бредлі Баркола після пасу Мбаппе зробив рахунок 2:4.

Матч Франция — Англия
Букайо Сака. Фото: Reuters

На 66-й хвилині Мбаппе оформив дубль, завершивши комбінацію за участю Усмана Дембеле та Олісе, і повернув інтригу в поєдинок — 3:4.

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Однак Англія відповіла наприкінці зустрічі. На 87-й хвилині Букайо Сака реалізував пенальті, призначений після фолу Мало Гюсто проти Джеда Спенса, та оформив хет-трик. Уже в компенсований час Усман Дембеле ще раз скоротив відставання французів, але останнє слово залишилося за Джудом Беллінгемом, який у швидкій контратаці встановив остаточний рахунок — 4:6.

Матч Франция — Англия
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Мбаппе встановив історичний рекорд

Попри поразку, Мбаппе довів свій рахунок до 10 голів на турнірі та до загальних 22 голів у фінальних частинах чемпіонатів світу.

Завдяки цьому француз одноосібно очолив список найкращих бомбардирів цього турніру та в історії мундіалів, випередивши Ліонеля Мессі, який має 21 забитий м'яч, із яких вісім — на цьому турнірі.

Франція — Англія — 4:6

Голи: Мбаппе, 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 — Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+2, 87 (пен.), Беллінгем, 90+8.

Франція: Меньян — Гюсто (Кунде, 90+1), Конате (Упамекано, 46), Лакруа, Т. Ернандес (Дінь, 46) — Заїр-Емері, Рабьо — Олісе, Шеркі (Дембеле, 46), Дуе (Баркола, 46) — Мбаппе.

Англія: Дін Гендерсон — Кванса (Джеймс, 83), Конса, Геї, Спенс — Райс — Сака, Езе (Беллінгем, 79), Роджерс, Рашфорд (Воткінс, 46) — Тоуні (Андерсон, 79).

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що фінальне протистояння між Іспанією та Аргентиною визначить переможця чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що український боксер Олександр Усик розповів, кого підтримуватиме під час фінального матчу чемпіонату світу-2026.

Збірна Франції з футболу Збірна Англії по футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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