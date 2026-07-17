Іспанія — Аргентина у фіналі ЧС-2026: анонс та факти про матч

Ламін Ямаль, Ліонель Мессі та арбітр Славко Вінчич. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Настав час головного футбольного матчу останніх чотирьох років. У фіналі Кубка світу-2026 збірна Іспанії зіграє з Аргентиною. Це протистояння стане знаковим для обох команд.

У цій парі немає явного фаворита, шанси суперників на перемогу приблизно рівні, повідомляють Новини.LIVE.

Чемпіони Європи зустрінуться з чинними володарями Кубка світу в боротьбі за трофей, який прибуде на стадіон в ексклюзивному футлярі від Louis Vuitton. Переможець отримає призові та пам’ятні золоті персні, однак учасників фінального матчу цікавить не лише матеріальна складова.

На шляху до величі

У фіналі ЧС-2026 зустрінуться найкращі захист і атака Мундіалю. Збірна Іспанії пропустила лише 1 гол у 7 поєдинках. Національна команда Аргентини забила 19 м'ячів у такій самій кількості поєдинків.

У суперників немає кадрових втрат. Хоча варто зазначити, що Ніко Вільямс ще не готовий грати повний матч. А команда Ліонеля Скалоні майже завжди грає одним і тим самим складом. З огляду на те, що "альбіселесте" провели кілька додаткових таймів у плей-офф турніру, у них може залишитися менше сил, ніж у суперника.

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Де та коли дивитися матч

Фінал ЧС-2026 відбудеться в неділю, 19 липня, на стадіоні "Метлайф" у Нью-Джерсі, США. Початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом. Офіційним транслятором Мундіалю в Україні є MEGOGO. Поєдинок можна буде переглянути за передплатою на телеканалі "Футбол 1". Безкоштовно трансляцію матчу можна буде переглянути в кабельних мережах та цифровому ефірі Т2 на каналі "Megogo Спорт".

Хто судитиме фінал чемпіонату світу

ФІФА обрала словенського арбітра Славко Вінчича. Коли 46-річний суддя дізнався про це, він не зміг стримати сліз. Це досвідчений рефері, який уже відпрацював 3 матчі на Кубку світу-2026. Його останнім поєдинком перед фіналом стало протистояння Мексики та Еквадору в 1/16. Також у активі Славко Вінчича — робота на фіналі Ліги чемпіонів-2024, у якому мадридський "Реал" переміг дортмундську "Боруссію".

Збірні Іспанії та Аргентини зіграли між собою 14 поєдинків, у яких здобули по 6 перемог. Їхня єдина зустріч на чемпіонатах світу відбулася в 1966 році, коли "альбіселесте" перемогли з рахунком 2:1.

Неможливо не згадати про протистояння Ламіна Ямаля з Ліонелем Мессі. Аргентинець був кумиром молодого іспанця, коли той був ще зовсім дитиною. Тепер один із них позбавить іншого дуже важливого досягнення. Примітно, що матч відбудеться на стадіоні, після поєдинку на якому Лео Мессі вперше оголосив про завершення кар’єри у збірній Аргентини 27 червня 2016 року.

Нагадаємо, Новини.LIVE опублікували рейтинг дружин та подруг зіркових футболістів, які взяли участь у Кубку світу-2026.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що у ФІФА не виключають можливість перенесення фіналу Мундіалю через лісові пожежі.