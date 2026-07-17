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Головна ЧС-2026 На ЧС-2026 опублікували свіжий рейтинг дружин та дівчат футболістів

На ЧС-2026 опублікували свіжий рейтинг дружин та дівчат футболістів

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 09:32
Рейтинг дружин ЧС-2026 оновили перед фіналом: є зміни лідерів
Ісабель Гаугсенг Йогансен, Антонела Роккуццо, Лаура Шмітт. Фото: instagram.com/isabellaa/Reuters/instagram.com/lauraabla Колаж: Новини.LIVE

Після завершення півфінальних матчів чемпіонату світу-2026 організатори рейтингу Clout Index оновили список найвпливовіших дружин і дівчат футболістів турніру. Лідеркою рейтингу залишається дружина капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі Антонела Роккуццо.

Про зміни в рейтингу повідомив портал Новини.LIVE.

Рейтинг лучших жен футболистов
Рейтинг найкращих дружин футболістів. Фото: instagram.com/vantixmag

Як змінився рейтинг перед фіналом

Перше місце в оновленому рейтингу посіла Роккуццо, яка набрала 80 балів. Дружина капітана збірної Аргентини впевнено утримує лідерство вже чотири дні поспіль.

Другою залишилася Ісабель Гаугсенг Йогансендівчина норвезького форварда Ерлінга Голанна, яка отримала 76 балів. До трійки лідерок уперше піднялася дівчина іспанського півзахисника Дані Ольмо Лаура Шмітт із Німеччини, яка набрала 74 бали.

Четверте місце посіла Інес Гарсія, яка перебуває у стосунках із Ламіном Ямалем. П'ятою стала Валентина Сервантес — дружина аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса.

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До першої десятки також увійшли аргентинська співачка Тіні Стоессель (Родріго де Пауль), португальська акторка Мадалена Арагау (Жоау Невеш), дружина воротаря збірної Англії Джордана Пікфорда Меган Пікфорд, американська модель Ешлін Кастро, яка перебуває у стосунках із Джудом Беллінгемом, а також дружина Гаррі Кейна Кеті Кейн.

Водночас із рейтингу вперше від початку чемпіонату вибула Джорджина Родрігес — наречена Кріштіану Роналду. Ще чотири дні тому вона посідала десяте місце.

Автори Clout Index зазначають, що рейтинг формується на основі кількох критеріїв: популярності самих футболістів і їхніх партнерок, результатів національних збірних на чемпіонаті світу, активності в соціальних мережах, медійної уваги, комерційної привабливості та культурного впливу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ФІФА може застосувати дисциплінарні санкції до збірної Аргентини через політичний банер після півфіналу чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що в Англії пролунали заклики відсторонити від виступів в АПЛ усіх футболістів збірної Аргентини.

рейтинг Джорджина Родрігес Антонелла Рокуццо
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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