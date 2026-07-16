Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 З Англії хочуть вигнати всіх гравців збірної Аргентини, що грають в АПЛ

З Англії хочуть вигнати всіх гравців збірної Аргентини, що грають в АПЛ

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 21:06
У Британії закликали не пускати в країну аргентинських гравців після банера на ЧС
Гравці збірної Аргентини. Фото: Reuters

Колишній помічник прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер Ніл Гардінер різко відреагував на дії футболістів збірної Аргентини після перемоги над Англією у півфіналі чемпіонату світу-2026. Він закликав позбавити британських робочих віз аргентинських гравців, які виступають в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на допис Гардінера в соцмережі X.

Энцо Фернандес
Енцо Фернандес. Фото: Reuters

Що обурило британського політика

Після перемоги над Англією з рахунком 2:1 аргентинські футболісти винесли на поле банер із написом "Мальвінські острови — аргентинські". Акція викликала резонанс у Великій Британії, адже Лондон і Буенос-Айрес уже багато десятиліть ведуть суперечку щодо належності архіпелагу.

Ніл Гардінер назвав появу цього банера неприйнятною та заявив, що всі аргентинські футболісти, які виступають в англійській Прем'єр-лізі й брали участь у цій акції, мають втратити право працювати у Великій Британії.

"Усі аргентинські гравці англійської Прем'єр-ліги, які брали участь у цьому огидному антибританському виступі, повинні бути позбавлені британської робочої візи. До цього має бути нульова терпимість", — написав Гардінер.

Читайте також:

Наразі в англійській Прем'єр-лізі виступають воротар Еміліано Мартінес ("Астон Вілла"), захисники Крістіан Ромеро ("Тоттенгем"), Маркос Сенесі ("Борнмут") і Лісандро Мартінес ("Манчестер Юнайтед"), а також півзахисники Енцо Фернандес ("Челсі") та Алексіс Мак Аллістер ("Ліверпуль").

Збірна Аргентини завдяки перемозі над Англією вийшла до фіналу чемпіонату світу-2026, де 19 липня зустрінеться зі збірною Іспанії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, як Девід Бекхем зрадів голу у ворота Аргентини.

Також Новини.LIVE писав, що Ліонель Мессі назвав головні чинники перемоги аргентинської збірної над Англією.

Збірна Англії по футболу Збірна Аргентини з футболу АПЛ
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації