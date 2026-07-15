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Головна ЧС-2026 У мережу потрапила реакція Бекхемів на гол Англії у ворота Аргентини

У мережу потрапила реакція Бекхемів на гол Англії у ворота Аргентини

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 23:52
Бекхеми бурхливо відреагував на гол Англії у півфіналі ЧС-2026
Сім'я Бекхемів на матчі Англія — Аргентина. Фото: Reuters

Легенда англійського футболу Девід Бекхем разом із родиною емоційно відреагував на гол збірної Англії у півфіналі чемпіонату світу-2026. Колишній капітан "трьох левів", який перебував на трибунах в Атланті, бурхливо відсвяткував взяття воріт збірної Аргентини.

Про реакцію Бекхема повідомив портал Новини.LIVE.

Семья Бекхэмов на матче Англия - Аргентина
Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: x.com/90sfootball

Як Бекхем відсвяткував гол Англії

Півфінальний матч між Англією та Аргентиною проходив на стадіоні "Мерседес-Бенц" в Атланті. Рахунок у зустрічі було відкрито на 55-й хвилині, коли Ентоні Гордон скористався своїм шансом і вивів англійців уперед.

Одразу після забитого м'яча телевізійна трансляція показала Девіда Бекхема, який спостерігав за грою з трибун разом із родиною. Колишній футболіст не приховував емоцій: він підвівся зі свого місця, радісно вигукнув і бурхливо відсвяткував важливий гол збірної Англії.

Бекхем є одним із найвідоміших футболістів в історії англійської збірної. За національну команду він провів 115 матчів, тривалий час був її капітаном, а після завершення кар'єри став співвласником і президентом клубу "Інтер Маямі", за який виступає Ліонель Мессі.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Іспанія переграла Францію, повністю контролюючи хід півфінального матчу чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що після фінального свистка вболівальники збірної Іспанії масово звернулися зі словами подяки до коханої Кіліана Мбаппе.

Девід Бекхем Збірна Англії по футболу Збірна Аргентини з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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