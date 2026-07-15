Бекхеми бурхливо відреагував на гол Англії у півфіналі ЧС-2026

Сім'я Бекхемів на матчі Англія — Аргентина. Фото: Reuters

Легенда англійського футболу Девід Бекхем разом із родиною емоційно відреагував на гол збірної Англії у півфіналі чемпіонату світу-2026. Колишній капітан "трьох левів", який перебував на трибунах в Атланті, бурхливо відсвяткував взяття воріт збірної Аргентини.

Про реакцію Бекхема повідомив портал Новини.LIVE.

Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: x.com/90sfootball

Як Бекхем відсвяткував гол Англії

Півфінальний матч між Англією та Аргентиною проходив на стадіоні "Мерседес-Бенц" в Атланті. Рахунок у зустрічі було відкрито на 55-й хвилині, коли Ентоні Гордон скористався своїм шансом і вивів англійців уперед.

Одразу після забитого м'яча телевізійна трансляція показала Девіда Бекхема, який спостерігав за грою з трибун разом із родиною. Колишній футболіст не приховував емоцій: він підвівся зі свого місця, радісно вигукнув і бурхливо відсвяткував важливий гол збірної Англії.

Бекхем є одним із найвідоміших футболістів в історії англійської збірної. За національну команду він провів 115 матчів, тривалий час був її капітаном, а після завершення кар'єри став співвласником і президентом клубу "Інтер Маямі", за який виступає Ліонель Мессі.

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