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Главная ЧМ-2026 В сеть попала реакция Бекхэмов на гол Англии в ворота Аргентины

В сеть попала реакция Бекхэмов на гол Англии в ворота Аргентины

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 23:52
Бекхэм бурно отреагировал на гол Англии в полуфинале ЧМ-2026
Семья Бекхэмов на матче «Англия — Аргентина». Фото: Reuters

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм вместе с семьёй эмоционально отреагировал на гол сборной Англии в полуфинале чемпионата мира-2026. Бывший капитан «трёх львов», находившийся на трибунах в Атланте, бурно отпраздновал гол в ворота сборной Аргентины.

О реакции Бекхэма сообщил портал Новини.LIVE.

Семья Бекхэмов на матче Англия - Аргентина
Дэвид и Виктория Бекхэмы. Фото: x.com/90sfootball

Как Бекхэм отпраздновал гол Англии

Полуфинальный матч между Англией и Аргентиной проходил на стадионе "Мерседес-Бенц" в Атланте. Счет в матче был открыт на 55-й минуте, когда Энтони Гордон воспользовался своим шансом и вывел англичан вперёд.

Сразу после забитого мяча телетрансляция показала Дэвида Бекхэма, который наблюдал за игрой с трибун вместе с семьёй. Бывший футболист не скрывал эмоций: он вскочил со своего места, радостно воскликнул и бурно отпраздновал важный гол сборной Англии.

Бекхэм — один из самых известных футболистов в истории английской сборной. За национальную команду он провел 115 матчей, долгое время был ее капитаном, а после завершения карьеры стал совладельцем и президентом клуба «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Испания обыграла Францию, полностью контролируя ход полуфинального матча чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что после финального свистка болельщики сборной Испании массово обратились со словами благодарности к любимому Килиану Мбаппе.

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Дэвид Бекхэм Сборная Англии по футболу Сборная Аргентины по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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