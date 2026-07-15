Бекхэм бурно отреагировал на гол Англии в полуфинале ЧМ-2026

Семья Бекхэмов на матче «Англия — Аргентина». Фото: Reuters

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм вместе с семьёй эмоционально отреагировал на гол сборной Англии в полуфинале чемпионата мира-2026. Бывший капитан «трёх львов», находившийся на трибунах в Атланте, бурно отпраздновал гол в ворота сборной Аргентины.

О реакции Бекхэма сообщил портал Новини.LIVE.

Дэвид и Виктория Бекхэмы. Фото: x.com/90sfootball

Как Бекхэм отпраздновал гол Англии

Полуфинальный матч между Англией и Аргентиной проходил на стадионе "Мерседес-Бенц" в Атланте. Счет в матче был открыт на 55-й минуте, когда Энтони Гордон воспользовался своим шансом и вывел англичан вперёд.

Сразу после забитого мяча телетрансляция показала Дэвида Бекхэма, который наблюдал за игрой с трибун вместе с семьёй. Бывший футболист не скрывал эмоций: он вскочил со своего места, радостно воскликнул и бурно отпраздновал важный гол сборной Англии.

Бекхэм — один из самых известных футболистов в истории английской сборной. За национальную команду он провел 115 матчей, долгое время был ее капитаном, а после завершения карьеры стал совладельцем и президентом клуба «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.

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