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Головна ЧС-2026 Іспанці подякували дівчині Мбаппе за перемогу над Францією на ЧС-2026

Іспанці подякували дівчині Мбаппе за перемогу над Францією на ЧС-2026

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Дата публікації: 15 липня 2026 10:32
Дівчина Мбаппе стала героїнею мемів після вильоту Франції з ЧС-2026
Естер Експосіто та Кіліан Мбаппе. Фото: instagram.com/ester_exposito/Reuters Колаж: Новини.LIVE

Після перемоги збірної Іспанії над Францією у півфіналі чемпіонату світу-2026 в соціальних мережах розгорнулася хвиля жартів навколо дівчини Кіліана Мбаппе Естер Експосіто. Уболівальники почали масово дякувати коханій французького форварда, яка є іспанською акторкою.

Про реакцію фанатів повідомляє портал Новини.LIVE.

Эстер Экспосито
Естер Експосіто. Фото: instagram.com/ester_exposito

Соцмережі вибухнули жартами

Одразу після фінального свистка користувачі соціальних мереж почали публікувати десятки мемів, у яких Естер Експосіто називають "секретною зброєю" Іспанії та "героїнею чемпіонату світу".

На багатьох сторінках з'явилися жарти про те, що Мбаппе нібито не зміг показати свою найкращу гру через стосунки з іспанською акторкою. Деякі вболівальники писали, що футболіст "не став грати проти країни своєї коханої", а інші жартома називали Експосіто "агентом Іспанії".

Эстер Экспосито
Коментарі про роль Експосіто в перемозі Іспанії. Фото: скриншот

Окремі публікації зібрали сотні тисяч переглядів і десятки тисяч вподобань. Поки що ні Кіліан, ні Естер не коментували хвилю жартів у соцмережах.

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Цікаво, що Експосіто цього разу, як і раніше, відкрито підтримувала збірну Іспанії під час чемпіонату світу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що матч проти Іспанії став історичним для Дідьє Дешама, який встановив рекорд чемпіонатів світу серед наставників.

Також Новини.LIVE писав, що збірна Іспанії повторила світовий рекорд після того, як пробилася до фіналу чемпіонату світу-2026.

Кіліан Мбаппе Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу дружини футболістів
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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