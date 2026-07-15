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Главная ЧМ-2026 Испанцы поблагодарили девушку Мбаппе за победу над Францией на ЧМ-2026

Испанцы поблагодарили девушку Мбаппе за победу над Францией на ЧМ-2026

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Дата публикации 15 июля 2026 10:32
Девушка Мбаппе стала героиней мемов после вылета Франции из ЧМ-2026
Эстер Экспосито и Килиан Мбаппе. Фото: instagram.com/ester_exposito/Reuters Коллаж: Новини.LIVE

После победы сборной Испании над Францией в полуфинале чемпионата мира-2026 в социальных сетях развернулась волна шуток вокруг девушки Килиана Мбаппе, Эстер Экспосито. Болельщики начали массово благодарить возлюбленную французского нападающего, которая является испанской актрисой.

О реакции фанатов сообщает портал Новини.LIVE.

Эстер Экспосито
Эстер Экспосито. Фото: instagram.com/ester_exposito

Соцсети взорвались шутками

Сразу после финального свистка пользователи социальных сетей начали публиковать десятки мемов, в которых Эстер Экспосито называют "секретным оружием" Испании и "героиней чемпионата мира".

На многих страницах появились шутки о том, что Мбаппе якобы не смог показать свою лучшую игру из-за отношений с испанской актрисой. Некоторые болельщики писали, что футболист "не стал играть против страны своей возлюбленной", а другие в шутку называли Экспосито "агентом Испании".

Эстер Экспосито
Комментарии о роли Экспосито в победе Испании. Фото: скриншот

Отдельные публикации набрали сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. Пока ни Килиан, ни Эстер не комментировали волну шуток в соцсетях.

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Интересно, что Экспосито и на этот раз, как и раньше, открыто поддерживала сборную Испании во время чемпионата мира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что матч против Испании стал историческим для Дидье Дешама, который установил рекорд чемпионатов мира среди тренеров.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Испании повторила мировой рекорд после того, как пробилась в финал чемпионата мира-2026.

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Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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