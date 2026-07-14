Дешам встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Дідьє Дешам. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам увійшов до історії світового футболу під час півфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії. Для 56-річного фахівця цей поєдинок став 26-м на мундіалях, що дозволило йому встановити абсолютний рекорд серед усіх наставників на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Opta.

Дідьє Дешам в матчі з Іспанією. Фото: Reuters

Дешам перевершив рекорд Гельмута Шена

До старту півфінального поєдинку французький тренер ділив перше місце за кількістю матчів на чемпіонатах світу з легендарним наставником збірної ФРН Гельмутом Шеном, який провів 25 ігор на мундіалях. Вихід на поле у матчі проти Іспанії дозволив Дешаму одноосібно очолити цей рейтинг.

Француз очолює національну команду з 2012 року та за цей час перетворив її на одну з найуспішніших збірних сучасності. Під його керівництвом Франція виграла чемпіонат світу 2018 року, стала віцечемпіоном світу у 2022 році, а також здобула титул переможця Ліги націй УЄФА. На нинішньому мундіалі команда також демонструє стабільні результати, вдруге поспіль діставшись півфіналу.

На шляху до четвірки найкращих французи подолали Марокко, перемігши з рахунком 2:0. Іспанія, своєю чергою, у драматичному чвертьфіналі здолала Бельгію — 2:1.

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Після першого тайму команда Луїса де ла Фуенте вела в рахунку через реалізований Мікелєм Оярсабалєм пенальті. На початку другого тайму Педро Порро забив вдруге.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що однією з найяскравіших історій чемпіонату світу-2026 стали виступи Джуда Беллінгема та підтримка його дівчини.

Також Новини.LIVE писав про прогноз Мирона Маркевича на півфінальне протистояння Франції та Іспанії, яке, на думку тренера, має порадувати вболівальників результативністю.