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Головна ЧС-2026 Іспанія вдруге забила у ворота Франції на початку другого тайму

Іспанія вдруге забила у ворота Франції на початку другого тайму

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 23:32
Іспанія забила Франції другий гол у півфіналі ЧС-2026
Матч Франція — Іспанія. Фото: Reuters

Збірна Іспанії зміцнила свою перевагу в півфінальному матчі чемпіонату світу-2026 проти Франції. На старті другого тайму команда Луїса де ла Фуенте забила другий м'яч і повела з рахунком 2:0.

Про другий гол повідомив портал Новини.LIVE.

Порро подвоїв перевагу Іспанії

Другий гол іспанці забили на 58-й хвилині. Педро Порро розіграв комбінацію з Дані Ольмо на правому фланзі, увірвався до штрафного майданчика та точним ударом у ближній кут переграв голкіпера збірної Франції.

Ще до перерви Іспанія відкрила рахунок завдяки пенальті. На 22-й хвилині Мікель Оярсабаль впевнено реалізував одинадцятиметровий удар, відправивши м'яч у правий кут воріт.

На момент публікації тривав другий тайм півфінального поєдинку, а Іспанія вела з рахунком 2:0. Ламін Ямал навіть забив втретє, але судді зафіксували офсайд.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Джуд Беллінгем проводить блискучий чемпіонат світу-2026, а на трибунах його незмінно підтримує кохана.

Також Новини.LIVE писав, що Мирон Маркевич назвав причини, через які очікує великої кількості забитих м'ячів у матчі Франція — Іспанія.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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