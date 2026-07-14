Іспанія забила Франції другий гол у півфіналі ЧС-2026

Матч Франція — Іспанія. Фото: Reuters

Збірна Іспанії зміцнила свою перевагу в півфінальному матчі чемпіонату світу-2026 проти Франції. На старті другого тайму команда Луїса де ла Фуенте забила другий м'яч і повела з рахунком 2:0.

Про другий гол повідомив портал Новини.LIVE.

Порро подвоїв перевагу Іспанії

Другий гол іспанці забили на 58-й хвилині. Педро Порро розіграв комбінацію з Дані Ольмо на правому фланзі, увірвався до штрафного майданчика та точним ударом у ближній кут переграв голкіпера збірної Франції.

Ще до перерви Іспанія відкрила рахунок завдяки пенальті. На 22-й хвилині Мікель Оярсабаль впевнено реалізував одинадцятиметровий удар, відправивши м'яч у правий кут воріт.

На момент публікації тривав другий тайм півфінального поєдинку, а Іспанія вела з рахунком 2:0. Ламін Ямал навіть забив втретє, але судді зафіксували офсайд.

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