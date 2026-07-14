Маркевич передбачив переможця у матчі Франція — Іспанія

Воротарі Унаї Сімон та Майк Меньян. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич вважає, що Франція та Іспанія є гідними суперниками одна одній. Він упевнений, що ця пара прикрасила б і фінал ЧС-2026. Фахівець спрогнозував, як розвиватиметься це протистояння.

Маркевич не бачить явного фаворита в першій півфінальній парі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Збірні Франції та Іспанії, на думку Мирона Маркевича, є найсильнішими командами на чемпіонаті світу-2026. У суперників у 1/2 Мундіалю майже немає слабких місць. Оборона "триколірних" та "червоної фурії" традиційно надійна, а атака готова забити щонайменше кілька голів у кожному матчі.

На кого робить ставку Маркевич

Що стосується гри команд, український тренер віддав невелику перевагу французам завдяки їхній сильній і результативній атаці. На думку експерта, це може стати вирішальним фактором у цьому протистоянні.

"Цей матч відбудеться у рівній боротьбі. Обидва суперники атакуватимуть, але й про оборону не забудуть. Франція сильна в атаці, у Іспанії чудовий баланс у центрі поля. Результат поєдинку може вирішити одна незначна помилка", — заявив Маркевич.

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Тренер упевнений, що голи в цьому матчі будуть, але їх буде небагато. Основний час може завершитися нічиєю, а в серії пенальті іспанці вийдуть у фінал.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали й про прогноз Йожефа Сабо щодо обох півфінальних поєдинків чемпіонату світу.

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