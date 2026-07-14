Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Маркевич пояснив, чому матч між Францією та Іспанією буде результативним

Маркевич пояснив, чому матч між Францією та Іспанією буде результативним

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 15:12
Маркевич передбачив переможця у матчі Франція — Іспанія
Воротарі Унаї Сімон та Майк Меньян. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич вважає, що Франція та Іспанія є гідними суперниками одна одній. Він упевнений, що ця пара прикрасила б і фінал ЧС-2026. Фахівець спрогнозував, як розвиватиметься це протистояння.

Маркевич не бачить явного фаворита в першій півфінальній парі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Збірні Франції та Іспанії, на думку Мирона Маркевича, є найсильнішими командами на чемпіонаті світу-2026. У суперників у 1/2 Мундіалю майже немає слабких місць. Оборона "триколірних" та "червоної фурії" традиційно надійна, а атака готова забити щонайменше кілька голів у кожному матчі.

На кого робить ставку Маркевич

Що стосується гри команд, український тренер віддав невелику перевагу французам завдяки їхній сильній і результативній атаці. На думку експерта, це може стати вирішальним фактором у цьому протистоянні.

"Цей матч відбудеться у рівній боротьбі. Обидва суперники атакуватимуть, але й про оборону не забудуть. Франція сильна в атаці, у Іспанії чудовий баланс у центрі поля. Результат поєдинку може вирішити одна незначна помилка", — заявив Маркевич.

Читайте також:

Тренер упевнений, що голи в цьому матчі будуть, але їх буде небагато. Основний час може завершитися нічиєю, а в серії пенальті іспанці вийдуть у фінал.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали й про прогноз Йожефа Сабо щодо обох півфінальних поєдинків чемпіонату світу.

Раніше Новини.LIVE пояснили, чому дівчину Джуда Беллінгема вважають однією з найкрасивіших уболівальниць на Мундіалі.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу Мирон Маркевич
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації