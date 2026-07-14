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Главная ЧМ-2026 Маркевич объяснил, почему матч Франции с Испанией будет результативным

Маркевич объяснил, почему матч Франции с Испанией будет результативным

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 15:12
Маркевич спрогнозировал победителя пары Франция — Испания
Голкиперы Унаи Симон и Майк Меньян. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что Франция и Испания являются достойными друг друга соперниками. Он уверен, что эта пара украсила бы и финал ЧМ-2026. Специалист спрогнозировал, как будет развиваться это противостояние. 

Маркевич не видит явного фаворита в первой полуфинальной паре, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

Сборные Франции и Испании по мнению Мирона Маркевича являются самыми сильными командами на чемпионате мира-2026. У соперников по 1/2 Мундиаля почти нет слабых мест. Оборона "трехцветных" и "красной фурии" традиционно надежна, а атака готова забить как минимум несколько голов в каждом матча. 

На кого делает ставку Маркевич 

Что касается игры команд, украинский тренер отдал небольшое преимущество французам благодаря их сильной и результативной атаке. По мнению эксперта, это может стать решающим фактором в этом противостоянии.

"Этот матч пройдет в равной борьбе. Оба соперника будут атаковать, но и об обороне не забудут. Франция сильна впереди, у Испании прекрасный баланс в центре поля. Исход поединка может решить одна незначительная ошибка", — заявил Маркевич. 

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Тренер уверен, что голы в этом матче будут, но в небольшом количестве. Основное время может завершиться ничьей, а по пенальти испанцы выйдут в финал. 

Напомним, Новини.LIVE писали и о прогнозе Йожефа Сабо на оба полуфинальных поединка чемпионата мира. 

Ранее Новини.LIVE объяснили, почему девушку Джуда Беллингема считают одной из самых красивых болельщиц на Мундиале. 

Сборная Испании по футболу Сборная Франции по футболу Мирон Маркевич
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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