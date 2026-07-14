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Главная ЧМ-2026 Ламин Ямаль устроил бенефис перед прессой накануне матча с Францие5й

Ламин Ямаль устроил бенефис перед прессой накануне матча с Францие5й

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Дата публикации 14 июля 2026 11:34
Ламин Ямаль удивил журналистов на пресс-конференции перед игрой с Францией
Ламин Ямаль и тренер Луис Де Ла Фуэнте. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Молодой футболист сборной Испании Ламин Ямаль отпраздновал свой 19 день рождения во время чемпионата мира-2026. Игрок попросил главного тренера команды Луиса Де Ла Фуэнте взять его на пресс-конференцию перед полуфиналом турнира. Накануне матча с Францией юниор поделился с журналистами хорошим настроением. 

Ламин Ямаль рассказал, какой подарок хочет получить на день рождения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Cope

Накануне матча 1/2 Кубка Мира Ламин Ямаль демонстрировал уверенность в собственных силах и отсутствие страха перед соперником. Он назвал предстоящий поединок важнейшим в своей карьере и заявил, что мечтает подарить себе победу

"Мы можем повторить успех команды 2010 года и стать чемпионами мира. Все зависит от нас. Очень важно забить гол в таком матче. Я принимаю вызов. Никакого давления не чувствую и очень жду поединок", — заявил Ямаль. 

Нико Уильямс и Ламин Ямал
Нико Уильямс и Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Что Де Ла Фуэнте сказал об игре с Францией 

Наставник сборной Испании был более осторожен в высказываниях. Он заверил, что игра соперника была тщательно проанализирована. "Красная фурия" намерена сыграть в свой футбол, но при этом будет действовать с уважением к возможностям соперника

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"Победа в таких матчах достигается за счет баланса и выигрыше единоборств на всех участках поля. Игра будет вязкой, все понимают, что стоит на кону. Постараемся продемонстрировать все свои сильные стороны", — пообещал Луис Де Ла Фуэнте. 

Напомним, Новини.LIVE представили роскошную девушку Джуда Беллингема, который ворвался в гонку лучших бомбардиров ЧМ-2026. 

Также Новини.LIVE писали о прогнозе Йожефа Сабо, который рассказал, какие команды смогут выйти в финал Мундиаля. 

Сборная Испании по футболу Луис Де Ла Фуэнте Ламин Ямал
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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