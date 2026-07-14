Франция против Испании, Мбаппе против Ямаля: анонс матча 1/2 Кубка Мира

Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль и судья Иван Бартон. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам готовится к, возможно, последнему матчу во главе национальной команды. Он покинет "трехцветных" после Кубка Мира. Опытный наставник хочет вывести подопечных в третий подряд финал Мундиаля.

Сборная Испании готовится поставить шлагбаум на пути соперника, сообщают Новини.LIVE.

Атаку сборной Франции не хвалил только ленивый, но важно упомянуть и оборону команды. Голкипер Майк Меньян на ЧМ-2026 пропустил только два гола: от Ирака и Норвегии на групповой стадии Мундиаля. Вильям Салиба и Дайо Упамекано в центре защиты действуют не всегда идеально, но большей частью надежно, обеспечивая игрокам группы атаки свободу действий впереди.

Однако и оборона сборной Испании действует практически безошибочно на этом турнире. "Сухая серия" вратаря Унаи Симона длилась с 1 декабря 2022 года и составила 649 минут. Он оказался на втором месте после итальянца Вальтера Дзенги в списке голкиперов с самыми продолжительными сериями без пропущенных мячей.

Как Франция сыграет с Испанией

Именно надежная оборона может стать залогом успеха для любой из этих команд в полуфинале Кубка Мира, который пройдет во вторник, 14 июля. Атака обеих команд на высоте, и даже незначительная травма Килиана Мбаппе, которую он получил в прошлом поединке, не должна повлиять на результат. Зато на него может оказать влияние то, что Франции — единственная из полуфиналистов ЧМ, которая все свои матчи плей-офф завершила в основное время.

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Ключевой может стать и фигура судьи. Иван Бартон из Сальвадора прославился на этом турнире удалением Мигеля Альмирована в поединке Парагвая с Турцией. Он показал игроку красную карточку после того, как тот прикрыл рот и что-то сказал сопернику. Это был первый случай, когда футболиста удалили из-за так называемого "правила Винисиуса".

Кубок Мира-2026. Полуфинал

Франция — Испания

14 июля, начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Арлингтон, Даллас, США.

Напомним, Новини.LIVE писали о скандале, который возник на ЧМ-2026 из-за позиции ФИФА по поводу сборной Франции.

Также Новини.LIVE цитировали Йожефа Сабо, который спрогнозировал победителей обоих полуфиналов на Мундиале.