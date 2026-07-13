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Главная ЧМ-2026 Известный английский футболист пообещал отправить Месси на пенсию

Известный английский футболист пообещал отправить Месси на пенсию

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Дата публикации 13 июля 2026 14:48
Коул пообещал, что сборная Англии отправит Аргентину отдыхать
Лионель Месси и Джо Коул. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший футболист лондонского "Челси" и сборной Англии Джо Коул не сомневается в том, что подопечные Томаса Тухеля смогут выйти в финал ЧМ-2026. Он уверен, что "три льва" выбьют с турнира Аргентину. Эксперт считает, что победитель этой пары уже понятен. 

Коул привел аргументы в пользу возможной победы сборной Англии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Metro

На Кубке Мира-2026 осталось провести всего четыре матча. Сборные Франции, Испании, Англии и Аргентины сумели выйти в полуфинал турнира. Известный в прошлом футболист Джо Коул не сомневается, что команда Томаса Тухеля способна на большее. 

Месси поедет домой? 

Экс-защитник "трех львов" считает, что в составе сборной Англии есть лидеры, которые могут взять игру на себя, когда соперник плотно опекает Харри Кейна. По мнению эксперта, Томас Тухель наладил командную игру и атмосферу в раздевалке. Джо Коул не сомневается, что англичане смогут выйти в финал ЧМ-2026

"Я уверен на 100%, что в этот раз мы отправим отдыхать Лионеля Месси. Просто чувствую, что победим. Сборная Англии играет слишком быстро для Аргентины", — заявил Джо Коул. 

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Второй полуфинал, в котором встретятся эти команды, состоится в среду, 15 июля, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Новини.LIVE писали, кого лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанн поддержит на чемпионате мира после вылета своей команды. 

Также Новини.LIVE цитировали Уэйна Руни, который неожиданно раскритиковал игру Лионеля Месси в составе сборной Аргентины. 

Лионель Месси Сборная Англии по футболу Сборная Аргентины по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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