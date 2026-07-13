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Головна ЧС-2026 Відомий англійський футболіст пообіцяв відправити Мессі на пенсію

Відомий англійський футболіст пообіцяв відправити Мессі на пенсію

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 14:48
Коул пообіцяв, що збірна Англії відправить Аргентину відпочивати
Ліонель Мессі та Джо Коул. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній футболіст лондонського "Челсі" та збірної Англії Джо Коул не сумнівається, що підопічні Томаса Тухеля зможуть вийти у фінал ЧС-2026. Він упевнений, що "три леви" виб'ють з турніру Аргентину. Експерт вважає, що переможець цієї пари вже відомий.

Коул навів аргументи на користь можливої перемоги збірної Англії, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Metro.

На Кубку світу-2026 залишилося зіграти лише чотири матчі. Збірні Франції, Іспанії, Англії та Аргентини зуміли вийти до півфіналу турніру. Відомий у минулому футболіст Джо Коул не сумнівається, що команда Томаса Тухеля здатна на більше.

Мессі поїде додому?

Екс-захисник "трьох левів" вважає, що у складі збірної Англії є лідери, які можуть взяти гру на себе, коли суперник щільно опікує Гаррі Кейна. На думку експерта, Томас Тухель налагодив командну гру та атмосферу в роздягальні. Джо Коул не сумнівається, що англійці зможуть вийти у фінал ЧС-2026.

"Я впевнений на 100%, що цього разу ми відправимо відпочивати Ліонеля Мессі. Просто відчуваю, що переможемо. Збірна Англії грає занадто швидко для Аргентини", — заявив Джо Коул.

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Другий півфінал, у якому зустрінуться ці команди, відбудеться в середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, кого лідер збірної Норвегії Ерлінг Голанн підтримає на чемпіонаті світу після вильоту своєї команди.

Також Новини.LIVE цитували Вейна Руні, який несподівано розкритикував гру Ліонеля Мессі у складі збірної Аргентини.

Ліонель Мессі Збірна Англії по футболу Збірна Аргентини з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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