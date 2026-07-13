Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 На ЧС-2026 — новий скандал: ФІФА розлютила збірну Франції

На ЧС-2026 — новий скандал: ФІФА розлютила збірну Франції

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 10:08
ФІФА відмовила збірній Франції у важливому проханні щодо ЧС-2026
Дідьє Дешам, Джанні Інфантіно та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

До закінчення чемпіонату світу з футболу 2026 року залишився лише тиждень. Турнір запам’ятається не лише яскравими матчами, а й низкою скандалів. У більшості з них фігурує ФІФА.

ФІФА примудрилася зіпсувати стосунки навіть із Федерацією футболу Франції, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.

Одним із фаворитів чемпіонату світу за традицією є збірна Франції. Здавалося б, до цієї команди має бути лояльне ставлення з боку організаторів турніру та ФІФА, але насправді ситуація зовсім інша. У "триколірних" вже є привід дивуватися діям Союзу.

Конфлікт ФІФА та Франції

Під час ЧС-2026 у головного тренера "триколірних" Дідьє Дешама померла мама. Він був змушений на деякий час залишити команду, щоб бути присутнім на церемонії прощання. Команда вшанувала пам’ять матері свого наставника і попросила ФІФА зробити це публічно.

Однак збірна Франції отримала відмову від Союзу. Команда Дідьє Дешама хотіла вийти на один із матчів із траурними пов’язками. Але у ФІФА не дали такого дозволу, не пояснюючи причини. При цьому на Кубку світу-2026 досить часто проводять хвилини мовчання перед іграми з не менш трагічних приводів.

Читайте також:

Федерація футболу Франції дипломатично не коментує рішення ФІФА. Однак вболівальники команди в соціальних мережах регулярно пишуть, що на турнірі деяким командам дозволяють практично все, а побажання інших суперників ігнорують.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Вейна Руні, який грубо висловився про роль Ліонеля Мессі у збірній Аргентини.

Також Новини.LIVE повідомляли, за кого лідер збірної Норвегії Ерлінг Голанн збирається вболівати в решті матчів чемпіонату світу.

Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам ФІФА
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації