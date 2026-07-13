ФІФА відмовила збірній Франції у важливому проханні щодо ЧС-2026

Дідьє Дешам, Джанні Інфантіно та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

До закінчення чемпіонату світу з футболу 2026 року залишився лише тиждень. Турнір запам’ятається не лише яскравими матчами, а й низкою скандалів. У більшості з них фігурує ФІФА.

ФІФА примудрилася зіпсувати стосунки навіть із Федерацією футболу Франції, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.

Одним із фаворитів чемпіонату світу за традицією є збірна Франції. Здавалося б, до цієї команди має бути лояльне ставлення з боку організаторів турніру та ФІФА, але насправді ситуація зовсім інша. У "триколірних" вже є привід дивуватися діям Союзу.

Конфлікт ФІФА та Франції

Під час ЧС-2026 у головного тренера "триколірних" Дідьє Дешама померла мама. Він був змушений на деякий час залишити команду, щоб бути присутнім на церемонії прощання. Команда вшанувала пам’ять матері свого наставника і попросила ФІФА зробити це публічно.

Однак збірна Франції отримала відмову від Союзу. Команда Дідьє Дешама хотіла вийти на один із матчів із траурними пов’язками. Але у ФІФА не дали такого дозволу, не пояснюючи причини. При цьому на Кубку світу-2026 досить часто проводять хвилини мовчання перед іграми з не менш трагічних приводів.

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Федерація футболу Франції дипломатично не коментує рішення ФІФА. Однак вболівальники команди в соціальних мережах регулярно пишуть, що на турнірі деяким командам дозволяють практично все, а побажання інших суперників ігнорують.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Вейна Руні, який грубо висловився про роль Ліонеля Мессі у збірній Аргентини.

Також Новини.LIVE повідомляли, за кого лідер збірної Норвегії Ерлінг Голанн збирається вболівати в решті матчів чемпіонату світу.