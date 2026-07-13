ФІФА відмовила збірній Франції у важливому проханні щодо ЧС-2026

На ЧС-2026 — новий скандал: ФІФА розлютила збірну Франції
До закінчення чемпіонату світу з футболу 2026 року залишився лише тиждень. Турнір запам’ятається не лише яскравими матчами, а й низкою скандалів. У більшості з них фігурує ФІФА.
ФІФА примудрилася зіпсувати стосунки навіть із Федерацією футболу Франції, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.
Одним із фаворитів чемпіонату світу за традицією є збірна Франції. Здавалося б, до цієї команди має бути лояльне ставлення з боку організаторів турніру та ФІФА, але насправді ситуація зовсім інша. У "триколірних" вже є привід дивуватися діям Союзу.
Конфлікт ФІФА та Франції
Під час ЧС-2026 у головного тренера "триколірних" Дідьє Дешама померла мама. Він був змушений на деякий час залишити команду, щоб бути присутнім на церемонії прощання. Команда вшанувала пам’ять матері свого наставника і попросила ФІФА зробити це публічно.
Однак збірна Франції отримала відмову від Союзу. Команда Дідьє Дешама хотіла вийти на один із матчів із траурними пов’язками. Але у ФІФА не дали такого дозволу, не пояснюючи причини. При цьому на Кубку світу-2026 досить часто проводять хвилини мовчання перед іграми з не менш трагічних приводів.
Федерація футболу Франції дипломатично не коментує рішення ФІФА. Однак вболівальники команди в соціальних мережах регулярно пишуть, що на турнірі деяким командам дозволяють практично все, а побажання інших суперників ігнорують.
Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Вейна Руні, який грубо висловився про роль Ліонеля Мессі у збірній Аргентини.
Також Новини.LIVE повідомляли, за кого лідер збірної Норвегії Ерлінг Голанн збирається вболівати в решті матчів чемпіонату світу.