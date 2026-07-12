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Головна ЧС-2026 Голанн назвав команду, за яку вболіватиме після вильоту з ЧС-2026

Голанн назвав команду, за яку вболіватиме після вильоту з ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 22:09
Голанн після вильоту з ЧС-2026 зізнався, за кого вболіватиме далі
Ерлінг Голанн. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанн після вильоту своєї команди з чемпіонату світу-2026 несподівано підтримав Англію. Форвард зізнався, що хоче бачити англійців серед переможців турніру.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Эрлинг Холанн
Ерлінг Голанн. Фото: Reuters

Голанн пояснив свої симпатії до Англії

У чвертьфіналі чемпіонату світу Норвегія поступилася Англії з рахунком 1:2 в додатковий час і завершила виступ на турнірі. Попри болісну поразку, Голанн побажав успіху саме команді Томаса Тухеля.

Норвезький нападник пояснив це тим, що народився в англійському Лідсі та з дитинства мав особливе ставлення до збірної Англії.

"Звичайно, хочу, щоб Англія досягла успіху. Думаю, в дитинстві я отримав футболку збірної Англії раніше, ніж футболку Норвегії. Бажаю, щоб Англія досягла успіху, тому що це чудова країна, та й футболка в неї гарна", — сказав Голанн.

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Англія зіграє з Аргентиною за вихід у фінал

Перемога над Норвегією дозволила англійцям вийти до півфіналу чемпіонату світу-2026. Наступним суперником команди Тухеля стане чинний чемпіон світу — збірна Аргентини.

Півфінальний матч між Англією та Аргентиною відбудеться 15 липня. В іншому півфіналі за путівку до вирішального поєдинку турніру зіграють збірні Франції та Іспанії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що матч Англії та Норвегії на чемпіонаті світу-2026 опинився в центрі гучного суддівського скандалу після гола Джуда Беллінгема.

Також Новини.LIVE писав, скільки коштують квитки на фінал чемпіонату світу-2026 та хто виступить у шоу під час перерви вирішального поєдинку.

Ерлінг Холанд Збірна Англії по футболу Збірна Норвегії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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