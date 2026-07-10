Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Скільки коштують квитки на фінал ЧС-2026 і хто виступить у перерві матчу

Скільки коштують квитки на фінал ЧС-2026 і хто виступить у перерві матчу

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 11:13
Квитки на фінал ЧС-2026: скільки вони коштують і хто виступить перед матчем
Стадіон Метлайф і Шакіра. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

До закінчення ЧС-2026 з футболу залишилося трохи більше тижня. Фінал турніру відбудеться в Нью-Йорку, США. Місцевий стадіон "Метлайф" буде повністю заповнений уболівальниками.

Однак ще можна придбати квитки на головний футбольний матч чотирирічного циклу, повідомляють Новини.LIVE.

Більша частина чемпіонату світу з футболу 2026 року вже залишилася в минулому. Уже 19 липня відбудеться фінал турніру, який уже побив не один рекорд. Черговим досягненням ФІФА стане вартість квитків на останній матч Мундіалю. Вони стануть найдорожчими в історії футболу.

Стоимость билетов на финал ЧМ-2026
Вартість квитків на фінал ЧС-2026. Фото: скріншот

Вартість квитків на фінал ЧС-2026

Вболівальникам доведеться заплатити цілий статок, щоб подивитися вирішальний матч Кубка світу з трибуни стадіону "Метлайф" у Нью-Йорку. Квитки все ще доступні, але їхня вартість зашкалює. Мінімальна ціна входу на арену становить майже 10,5 тисяч доларів. Елітні місця продаються за ціною 50 тисяч доларів і вище.

Для порівняння, на фінал ЧС-2022 у Катарі можна було купити квиток за 206 доларів. Вартість квитка першої категорії становила 1607 доларів.

Читайте також:

Також стало відомо, що під час перерви ЧС-2026 відбудеться шоу за участю поп-зірок. Був офіційно оголошений склад учасників шоу:

  • Мадонна;
  • Шакіра;
  • Бурна Бой;
  • BTS;
  • Джастін Бібер;
  • Густаво Дудамель;
  • PS22 Chorus (за участю Coldplay).

Фінал ЧС-2026 відбудеться в неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що Кіліан Мбаппе отримав травму в матчі, в якому Франція обіграла збірну Марокко.

Раніше Новини.LIVE анонсували поєдинок чвертьфіналу ЧС-2026, у якому зустрінуться Іспанія та Бельгія.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Нью-Йорк Шакіра ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації