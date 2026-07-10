Билеты на финал ЧМ-2026: сколько они стоят и кто выступит перед матчем

Стадион "Метлайф" и Шакира. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

До окончания ЧМ-2026 по футболу осталось чуть больше недели. Финал турнира состоится в Нью-Йорке, США. Местный стадион "Метлайф" будет полностью заполнен болельщиками.

Однако все еще можно купить билеты на главный футбольный матч четырехлетия, сообщают Новини.LIVE.

Большая часть чемпионата мира-2026 по футболу уже осталась в прошлом. Уже 19 июля состоится финал турнира, который уже побил не один рекорд. Очередным достижением ФИФА станет стоимость билетов на последний матч Мундиаля. Они станут самыми дорогими в истории футбола.

Стоимость билетов на финал ЧМ-2026. Фото: скриншот

Стоимость билетов на финал ЧМ-2026

Болельщикам придется заплатить целое состояние, чтобы посмотреть решающий матч Кубка Мира с трибуны стадиона "Метлайф" в Нью-Йорке. Билеты все еще доступны, но их стоимость зашкаливает. Минимальная цена входа на арену составляет почти 10,5 тысяч долларов. Элитные места продаются по цене 50 тысяч долларов и выше.

Для сравнения, на финал ЧМ-2022 в Катаре можно было купить билет за 206 долларов. Стоимость контрамарки первой категории составляла 1607 долларов.

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Также стало известно, что в перерыве ЧМ-2026 состоится шоу с участием поп-звезд. Был официально объявлен состав участников шоу:

Мадонна;

Шакира;

Бурна Бой;

BTS;

Джастин Бибер;

Густаво Дудамель;

PS22 Chorus (ft. Coldplay).

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Килиан Мбаппе получил травму в матче, в котором Франция обыграла сборную Марокко.

Ранее Новини.LIVE анонсировали поединок четвертьфинала ЧМ-2026, в котором встретятся Испания и Бельгия.