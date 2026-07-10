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Главная ЧМ-2026 Франция не заметила сопротивление Марокко по пути в 1/2 Кубка Мира

Франция не заметила сопротивление Марокко по пути в 1/2 Кубка Мира

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Дата публикации 10 июля 2026 07:06
Франция деклассировала Марокко, Мбаппе продолжил преследовать Месси
Дезире Дуэ, Дидье Дешам и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Франции обыграла Марокко в первом четвертьфинале на ЧМ-2026. Один из фаворитов турнира оправдал ожидания болельщиков. "Трехцветные" победили со счетом 2:0, но могли забить гораздо больше голов. 

Килиан Мбаппе записал на свой счет еще один мяч, сообщают Новини.LIVE

Марокканцы еще до матча полностью закрыли свои тренировки от журналистов и готовили тактический сюрприз французам. Как оказалось, он заключался в том, чтобы фактически закрыться на своей половине поля в надежде на контратаки, которых почти не было. 

Подопечные Дидье Дешама могли открыть счет уже в дебюте встречи, но весь первый тайм голкипер сборной Марокко Буну спасал партнеров по команде от гола. Он даже отразил пенальти от Килиана Мбаппе на 25-й минуте поединка.

Французы "дожали" соперника

Но после перерыва усилий марокканского голкипера уже не хватило, и на 60-й минуте Мбаппе все же нашел свой момент. Он остался за спинами африканских защитников, перед Килианом был только Диоп. Последовал обводящий и точный удар со средней дистанции прямо под штангу, 1:0! 

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Вскоре Дембеле получил передачу от Олисе, прошел к чужим воротам и нанес диагональный бильярдный удар в угол, 2:0! Французы могли довести дело до разгрома, но упустили несколько хороших моментов. Марокканцы пошли в атаку только незадолго до перерыва, однако их усилия оказались тщетными. 

Франция — Марокко — 2:0 (0:0) 

Голы: Мбаппе, 60; Дуэ, 66. 

У "атласских львов" регресс по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Франция вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Испания — Бельгия. 

Напомним, лидер сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, с какой командой ему хотелось сыграть в полуфинале Кубка Мира. 

Также стало известно о том, что форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн мечтает выступать за мадридский "Реал". 

Килиан Мбаппе Сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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