Франция деклассировала Марокко, Мбаппе продолжил преследовать Месси

Дезире Дуэ, Дидье Дешам и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Франции обыграла Марокко в первом четвертьфинале на ЧМ-2026. Один из фаворитов турнира оправдал ожидания болельщиков. "Трехцветные" победили со счетом 2:0, но могли забить гораздо больше голов.

Килиан Мбаппе записал на свой счет еще один мяч, сообщают Новини.LIVE.

Марокканцы еще до матча полностью закрыли свои тренировки от журналистов и готовили тактический сюрприз французам. Как оказалось, он заключался в том, чтобы фактически закрыться на своей половине поля в надежде на контратаки, которых почти не было.

Подопечные Дидье Дешама могли открыть счет уже в дебюте встречи, но весь первый тайм голкипер сборной Марокко Буну спасал партнеров по команде от гола. Он даже отразил пенальти от Килиана Мбаппе на 25-й минуте поединка.

Французы "дожали" соперника

Но после перерыва усилий марокканского голкипера уже не хватило, и на 60-й минуте Мбаппе все же нашел свой момент. Он остался за спинами африканских защитников, перед Килианом был только Диоп. Последовал обводящий и точный удар со средней дистанции прямо под штангу, 1:0!

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Вскоре Дембеле получил передачу от Олисе, прошел к чужим воротам и нанес диагональный бильярдный удар в угол, 2:0! Французы могли довести дело до разгрома, но упустили несколько хороших моментов. Марокканцы пошли в атаку только незадолго до перерыва, однако их усилия оказались тщетными.

Франция — Марокко — 2:0 (0:0)

Голы: Мбаппе, 60; Дуэ, 66.

У "атласских львов" регресс по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Франция вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.

Напомним, лидер сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, с какой командой ему хотелось сыграть в полуфинале Кубка Мира.

Также стало известно о том, что форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн мечтает выступать за мадридский "Реал".