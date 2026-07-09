Дешам объяснил, чего не хватает сборной Франции на ЧМ-2026

Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Дидье Дешам. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В первом четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с Марокко. Команда Дидье Дешама считается фаворитом перед стартом поединка. Однако тренер не до конца доволен игрой своих подопечных.

Дешам назвал качество, которого не хватает "трехцветным", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Le Parisien.

В полуфинале прошлого чемпионата мира французы победили марокканцев. На этот раз "трехцветные" встретились с "атлассными львами" на стадии 1/4. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отдал дань уважения сопернику, но предпочел сосредоточиться на обсуждении своей команды.

Что Дешаму не нравится в игре Франции

В пяти матчах ЧМ-2026 "трехцветные" забили 14 голов. Но тренер команды считает, что этого недостаточно. Он обратил внимание на реализацию моментов и заявил, что футболисты работают над ее улучшением.

"Надо признать, что мы достаточно эффективны в атаке. Но можно играть лучше в финальной стадии, забивать больше. Мы стремимся к стопроцентной эффективности", — заверил Дешам.

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