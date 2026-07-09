Лидеры НАТО решили не упоминать ЧМ-2026 в разговорах с Трампом

Дональд Трамп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

На саммите НАТО в Анкаре лидеры стран Альянса неофициально договорились не поднимать тему чемпионата мира-2026 во время общения с президентом США Дональдом Трампом. Такое решение было принято после вылета американской сборной из турнира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Общая фотография во время саммита НАТО. Фото: Reuters

Почему на саммите избегали разговоров о футболе

По информации источников, европейские лидеры не говорили о чемпионате мира на саммите НАТО в Анкаре. Они стремились сохранить конструктивный диалог с Трампом на фоне переговоров об оборонных расходах и будущем Альянса.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер открыто заявил, что не собирается упоминать победу своей сборной над США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира.

По его словам, американский президент может остро реагировать на темы, которые воспринимает болезненно, а вылет сборной США из чемпионата мира, вероятно, относится именно к таким.

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Накануне встречи со сборной Бельгии Дональд Трамп оказался в центре внимания после обращения к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Позже дисциплинарный комитет ФИФА приостановил автоматическую одноматчевую дисквалификацию форварда, что позволило ему принять участие в матче против бельгийцев.

Несмотря на это, сборная Бельгии одержала убедительную победу, а после финального свистка её футболисты подшутили над президентом США, исполнив его знаменитый танец.

Впрочем, полностью избежать футбольной темы на саммите не удалось. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время беседы с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере упомянул предстоящий четвертьфинальный матч между сборными Англии и Норвегии на чемпионате мира-2026.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Златан Ибрагимович раскрыл секрет невероятной результативности Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

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