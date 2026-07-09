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Головна ЧС-2026 На саміті НАТО не згадували про ЧС щоб не злити Трампа після вильоту США

На саміті НАТО не згадували про ЧС щоб не злити Трампа після вильоту США

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 08:26
Лідери НАТО вирішили не згадувати ЧС-2026 у розмовах із Трампом
Дональд Трамп. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

На саміті НАТО в Анкарі лідери країн Альянсу неофіційно домовилися не порушувати тему чемпіонату світу-2026 під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом. Таке рішення ухвалили після вильоту американської збірної з турніру.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Дональд Трамп
Загальне фото під час саміту НАТО. Фото: Reuters

Чому на саміті уникали розмов про футбол

За інформацією джерел, європейські лідери не говорили про чемпіонат світу на саміті НАТО в Анкарі. Вони прагнули зберегти конструктивний діалог із Трампом на тлі переговорів щодо оборонних витрат і майбутнього Альянсу.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер відкрито заявив, що не збирається згадувати перемогу своєї збірної над США з рахунком 4:1 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.

За його словами, американський президент може гостро реагувати на теми, які сприймає болісно, а виліт збірної США з мундіалю, ймовірно, належить саме до таких.

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Скандал навколо матчу США та Бельгії

Напередодні зустрічі зі збірною Бельгії Дональд Трамп опинився в центрі уваги після звернення до президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням переглянути дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Пізніше дисциплінарний комітет ФІФА призупинив автоматичну одноматчеву дискваліфікацію форварда, що дозволило йому взяти участь у поєдинку проти бельгійців.

Попри це, збірна Бельгії здобула переконливу перемогу, а після фінального свистка її футболісти пожартували над президентом США, виконавши його знаменитий танець.

Втім, повністю уникнути футбольної теми на саміті не вдалося. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спілкування з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере згадав майбутній чвертьфінальний матч між збірними Англії та Норвегії на чемпіонаті світу-2026.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Златан Ібрагімович розкрив секрет неймовірної результативності Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що Мохамед Салах прокоментував драматичну поразку Єгипту від Аргентини та пояснив, чого не вистачило його команді для виходу до чвертьфіналу.

НАТО Дональд Трамп ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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