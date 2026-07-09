Перший чвертьфінал ЧС-2026: анонс матчу Франції проти Марокко

Кіліан Мбаппе, Ашраф Хакімі та Усман Дембеле. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Після невеликої перерви, що тривала добу, на чемпіонаті світу-2026 триває стадія плей-оф. У першому чвертьфіналі турніру зустрінуться збірні Франції та Марокко. Африканська команда хоче поквитатися з суперником за поразку на минулому турнірі.

Кіліан Мбаппе продовжить боротьбу за звання найкращого бомбардира чемпіонату світу, прогнозують Новини.LIVE.

Французи, фіналісти минулого чемпіонату світу, у півфіналі Кубка світу-2022 обіграли саме Марокко. На початку того півфіналу рахунок відкрив Тео Ернандес, а наприкінці матчу забив Рандаль Коло-Муані. Це була шоста зустріч суперників, і "атлаські леви" жодного разу не перемагали "триколірних". Новий шанс у останньої африканської команди на турнірі з’явиться вже сьогодні.

Гравець «Реала» та збірної Марокко Брайм Діас. Фото: Reuters

Хто є фаворитом перед матчем Франція — Марокко

На попередньому етапі ЧС-2026 підопічні Дідьє Дешама взяли гору над Парагваєм, який був налаштований на руйнівну гру і не підпускав французів до своїх воріт. Незважаючи на опір суперників, "триколірні" заробили пенальті, який реалізував Кіліан Мбаппе. Він все ще відстає від Ліонеля Мессі у списку найкращих бомбардирів турніру і спробує виправити це.

Марокканці зіграли з господарями турніру Канадою, яка провела свій найкращий матч на Кубку світу. Однак різниця в класі команд стала вирішальним фактором у тій зустрічі, і в підсумку підопічні Мохамеда Вахбі розгромили суперника з рахунком 3:0. Попри це, африканську команду критикують за акцент на організованій обороні. Забивати марокканці теж вміють, а Браїм Діас уже записав на свій рахунок 4 результативні передачі на ЧС-2026. Він став першим африканцем, який досяг цієї позначки.

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Чемпіонат світу-2026. Чвертьфінал.

Франція — Марокко

Бостон. Початок за київським часом: 23:00.

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