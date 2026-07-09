Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Хакімі проти Дембеле та Мбаппе: анонс матчу Франції проти Марокко

Хакімі проти Дембеле та Мбаппе: анонс матчу Франції проти Марокко

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 08:09
Перший чвертьфінал ЧС-2026: анонс матчу Франції проти Марокко
Кіліан Мбаппе, Ашраф Хакімі та Усман Дембеле. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Після невеликої перерви, що тривала добу, на чемпіонаті світу-2026 триває стадія плей-оф. У першому чвертьфіналі турніру зустрінуться збірні Франції та Марокко. Африканська команда хоче поквитатися з суперником за поразку на минулому турнірі.

Кіліан Мбаппе продовжить боротьбу за звання найкращого бомбардира чемпіонату світу, прогнозують Новини.LIVE.

Французи, фіналісти минулого чемпіонату світу, у півфіналі Кубка світу-2022 обіграли саме Марокко. На початку того півфіналу рахунок відкрив Тео Ернандес, а наприкінці матчу забив Рандаль Коло-Муані. Це була шоста зустріч суперників, і "атлаські леви" жодного разу не перемагали "триколірних". Новий шанс у останньої африканської команди на турнірі з’явиться вже сьогодні.

Браим Диас
Гравець «Реала» та збірної Марокко Брайм Діас. Фото: Reuters

Хто є фаворитом перед матчем Франція — Марокко

На попередньому етапі ЧС-2026 підопічні Дідьє Дешама взяли гору над Парагваєм, який був налаштований на руйнівну гру і не підпускав французів до своїх воріт. Незважаючи на опір суперників, "триколірні" заробили пенальті, який реалізував Кіліан Мбаппе. Він все ще відстає від Ліонеля Мессі у списку найкращих бомбардирів турніру і спробує виправити це.

Марокканці зіграли з господарями турніру Канадою, яка провела свій найкращий матч на Кубку світу. Однак різниця в класі команд стала вирішальним фактором у тій зустрічі, і в підсумку підопічні Мохамеда Вахбі розгромили суперника з рахунком 3:0. Попри це, африканську команду критикують за акцент на організованій обороні. Забивати марокканці теж вміють, а Браїм Діас уже записав на свій рахунок 4 результативні передачі на ЧС-2026. Він став першим африканцем, який досяг цієї позначки.

Читайте також:

Команда Мохамеда Вахбі зможе створити проблеми Франції, але рівень підопічних Дідьє Дешама занадто високий, щоб не впоратися з цим випробуванням.

Чемпіонат світу-2026. Чвертьфінал.

Франція — Марокко

Бостон. Початок за київським часом: 23:00.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Златан Ібрагімович сказав щодо перспектив збірної Аргентини на Кубку світу.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья може підписати контракт з "Інтер Маямі" Девіда Бекхема.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації