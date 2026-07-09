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Главная ЧМ-2026 Хакими против Дембеле и Мбаппе: анонс матча Франции с Марокко

Хакими против Дембеле и Мбаппе: анонс матча Франции с Марокко

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Дата публикации 9 июля 2026 08:09
Первый четвертьфинал ЧМ-2026: анонс матча Франции с Марокко
Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими и Усман Дембеле. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

После небольшой паузы длинной в сутки на чемпионате мира-2026 продолжается стадия плей-офф. В первом четвертьфинале турнира встретятся сборные Франции и Марокко. Африканская команда хочет поквитаться с соперником за поражение на прошлом турнире. 

Килиан Мбаппе продолжит гонку за звание лучшего бомбардира Мундиаля, прогнозируют Новини.LIVE

Финалисты прошлого Мундиаля французы в 1/2 Кубка Мира-2022 прошли именно Марокко. В начале того полуфинала счет открыл Тео Эрнандес, а в конце матча забил Рандаль Коло-Муани. Это была шестая встреча соперников, и "атласские львы" ни разу не побеждали "трехцветных". Новый шанс у последней африканской команды на турнире появится уже сегодня. 

Браим Диас
Игрок "Реала" и сборной Марокко Браим Диас. Фото: Reuters

Кто фаворит перед матчем Франция — Марокко 

На прошлой стадии ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама взяли верх над Парагваем, который был настроен на разрушение и не подпускал французов к своим воротам. Несмотря на сопротивление соперников, "трехцветные" заработали пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. Он все еще отстает от Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров турнира и постарается исправить это. 

Марокканцы встретились с хозяевами турнира Канадой, которая выдала свой лучший матч на Кубке Мира. Однако разница в классе команд стала решающим факторов в той встрече, и в итоге подопечные Мохамеда Уахби разгромили соперника со счетом 3:0. Несмотря на это, африканскую команду критикуют за упор на организованную оборону. Забивать марокканцы тоже умеют, а Браим Диас уже записал на свой счет 4 результативные передачи на ЧМ-2026. Он стал первым африканцем, кто достиг этой отметки. 

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Кубок Мира-2026. Четвертьфинал. 

Франция — Марокко 

Бостон. Начало по киевскому времени: 23-00. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Златан Ибрагимович сказал по поводу перспектив сборной Аргентины на Кубке Мира. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что голкипер сборной Кабо-Верде Возинья может подписать контракт с "Интер Майами" Дэвида Бекхэма. 

Килиан Мбаппе Сборная Франции по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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