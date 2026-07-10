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Главная ЧМ-2026 Мбаппе рассказал о травме, из-за которой не доиграл матч с Марокко

Мбаппе рассказал о травме, из-за которой не доиграл матч с Марокко

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Дата публикации 10 июля 2026 09:30
Мбаппе объяснил, насколько серьезна его травма
Дезире Дуэ, Килиан Мбаппе и Дидье Дешам. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Франции уверенно одолела Марокко в первом четвертьфинале Кубка Мира. Килиан Мбаппе забил 8 гол на турнире и догнал по этому показателю Лионеля Месси. Однако капитан "трехцветных" не сумел доиграть поединок до финального свистка. 

Мбаппе получил несколько болезненных ударов по ногам и покинул поле, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ФИФА. 

В игре против Марокко Килиан Мбаппе заработал пенальти уже в середине первого тайма. Судья почти пять минут не давал французу нанести удар с "точки", в итоге Яссин Буну отбил мяч. Но в середине второго тайма капитан "трехцветных" забил гол красивым обводящим ударом. Вскоре после этого он был заменен. 

Что беспокоит Мбаппе 

На послематчевой пресс-конференции француз признался, что попросил замену из-за травмы. В одном из эпизодов он получил повреждение. Поскольку к тому времени команда Дидье Дешама уверенно вела в счете, Килиан Мбаппе покинул поле. 

"У меня были проблемы с лодыжкой. Но это незначительное повреждение. Беспокоиться не о чем. Матета был готов меня заменить и хорошо провел последние минуты матча", — заявил Мбаппе. 

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Напомним, Новини.LIVE цитировали Ламина Ямаля, который поделился мнением о матче Франции против Марокко. 

Также Новини.LIVE сообщали о главной угрозе для сборной Испании в четвертьфинальном матче Кубка Мира с Бельгией. 

Килиан Мбаппе Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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