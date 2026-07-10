Мбаппе пояснив, наскільки серйозна його травма

Дезіре Дюе, Кіліан Мбаппе та Дідьє Дешам. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Збірна Франції впевнено перемогла Марокко у першому чвертьфіналі Кубка світу. Кіліан Мбаппе забив 8-й гол на турнірі й зрівнявся за цим показником з Ліонелем Мессі. Однак капітан "триколірних" не зміг дограти матч до фінального свистка.

Мбаппе отримав кілька болючих ударів по ногах і покинув поле, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

У грі проти Марокко Кіліан Мбаппе заробив пенальті вже в середині першого тайму. Суддя майже п’ять хвилин не давав французу пробити з "точки", у результаті Яссін Буну відбив м’яч. Але в середині другого тайму капітан "триколірних" забив гол красивим обвідним ударом. Незабаром після цього його замінили.

Що турбує Мбаппе

На післяматчевій пресконференції француз зізнався, що попросив заміну через травму. В одному з епізодів він отримав пошкодження. Оскільки на той час команда Дідьє Дешама впевнено вела в рахунку, Кіліан Мбаппе залишив поле.

"У мене були проблеми з щиколоткою. Але це незначне ушкодження. Турбуватися нема про що. Матета був готовий замінити мене і добре провів останні хвилини матчу", — заявив Мбаппе.

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Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Ламіна Ямаля, який поділився думкою про матч Франції проти Марокко.

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