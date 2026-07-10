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Головна ЧС-2026 Мбаппе розповів про травму, через яку не дограв матч проти Марокко

Мбаппе розповів про травму, через яку не дограв матч проти Марокко

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Дата публікації: 10 липня 2026 09:30
Мбаппе пояснив, наскільки серйозна його травма
Дезіре Дюе, Кіліан Мбаппе та Дідьє Дешам. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Збірна Франції впевнено перемогла Марокко у першому чвертьфіналі Кубка світу. Кіліан Мбаппе забив 8-й гол на турнірі й зрівнявся за цим показником з Ліонелем Мессі. Однак капітан "триколірних" не зміг дограти матч до фінального свистка.

Мбаппе отримав кілька болючих ударів по ногах і покинув поле, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

У грі проти Марокко Кіліан Мбаппе заробив пенальті вже в середині першого тайму. Суддя майже п’ять хвилин не давав французу пробити з "точки", у результаті Яссін Буну відбив м’яч. Але в середині другого тайму капітан "триколірних" забив гол красивим обвідним ударом. Незабаром після цього його замінили.

Що турбує Мбаппе

На післяматчевій пресконференції француз зізнався, що попросив заміну через травму. В одному з епізодів він отримав пошкодження. Оскільки на той час команда Дідьє Дешама впевнено вела в рахунку, Кіліан Мбаппе залишив поле.

"У мене були проблеми з щиколоткою. Але це незначне ушкодження. Турбуватися нема про що. Матета був готовий замінити мене і добре провів останні хвилини матчу", — заявив Мбаппе.

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Збірна Франції зіграє у півфіналі ЧС-2026 з переможцем пари ІспаніяБельгія. Матч відбудеться у вівторок, 14 липня.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Ламіна Ямаля, який поділився думкою про матч Франції проти Марокко.

Також Новини.LIVE повідомляли про головну загрозу для збірної Іспанії у чвертьфінальному матчі Кубка світу з Бельгією.

Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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