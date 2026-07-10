Подарунок для Ямаля: анонс матчу Іспанія — Бельгія на ЧС-2026

Ламін Ямаль, Кевін Де Брюйне та Ромелу Лукаку. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У другому чвертьфіналі чемпіонату світу збірна Іспанії зіграє з Бельгією. Один із фаворитів ЧС-2026 вперше зіткнеться з командою, яка забиває багато голів на турнірі. Підопічним Луїса Де Ла Фуенте буде складно стримати атаку суперника.

Іспанія досі не пропустила жодного м'яча на Кубку світу, повідомляють Новини.LIVE.

Голкіпер "червоної фурії" Унаї Сімон впевнено зберігає ворота команди недоторканними. Він уже став найкращим воротарем в історії чемпіонатів світу за цим показником. Але іспанці ще не стикалися з такою атакою, якою володіє збірна Бельгії, здатна забити 2-3 голи супернику за матч.

Хто зіграє першим номером

Підопічні Де Ла Фуенте перемагають завдяки індивідуальній майстерності футболістів, злагодженій командній грі на високій швидкості та тактичній гнучкості. "Червоні дияволи" пробилися так далеко на ЧС-2026 завдяки тій самій майстерності виконання та командному духу, який традиційно сильний у цій команді. Після вольової перемоги над Сенегалом у 1/16 бельгійці легко розгромили США на наступному етапі і тепер з оптимізмом готуються до гри з іспанцями.

Окрема інтрига полягає в тому, як піренейці мають намір зупинити Ромелу Лукаку. На Кубку світу ветеран результативно виходить на заміну. На його рахунку вже три голи та одна гольова передача.

Читайте також:

Через кілька днів після цього матчу у лідера збірної Іспанії Ламіна Ямаля буде день народження. Молодий футболіст може зробити розкішний подарунок і собі, і всій нації. Треба лише не захоплюватися індивідуальними діями.

Чемпіонат світу-2026. Чвертьфінал.

Іспанія — Бельгія

Інглвуд, Каліфорнія. Початок за київським часом: 22:00.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, де в найближчі роки може продовжити кар'єру лідер збірної Норвегії Ерлінг Голанн.

Також Новини.LIVE повідомляли, наскільки переконливо зіграла збірна Франції у першому чвертьфіналі Кубка світу проти Марокко.