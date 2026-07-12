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Главная ЧМ-2026 Холанн назвал команду, за которую будет болеть после вылета из ЧМ-2026

Холанн назвал команду, за которую будет болеть после вылета из ЧМ-2026

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Дата публикации 12 июля 2026 22:09
Холанн после вылета с ЧМ-2026 признался, за кого будет болеть дальше
Эрлинг Холанн. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн после вылета своей команды из чемпионата мира-2026 неожиданно поддержал Англию. Форвард признался, что хочет видеть англичан среди победителей турнира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн. Фото: Reuters

Холанн объяснил свои симпатии к Англии

В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия уступила Англии со счетом 1:2 в дополнительное время и завершила выступление на турнире. Несмотря на болезненное поражение, Холанн пожелал успеха именно команде Томаса Тухеля.

Норвежский нападающий объяснил это тем, что родился в английском Лидсе и с детства испытывал особое отношение к сборной Англии.

"Конечно, хочу, чтобы Англия добилась успеха. Думаю, в детстве я получил футболку сборной Англии раньше, чем футболку Норвегии. Желаю, чтобы Англия добилась успеха, потому что это замечательная страна, да и футболка у нее красивая", — сказал Холанн.

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Победа над Норвегией позволила англичанам выйти в полуфинал чемпионата мира-2026. Следующим соперником команды Тухеля станет действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

Полуфинальный матч между Англией и Аргентиной состоится 15 июля. В другом полуфинале за путевку в решающий поединок турнира сыграют сборные Франции и Испании.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что матч Англии и Норвегии на чемпионате мира-2026 оказался в центре громкого судейского скандала после гола Джуда Беллингема.

Также Новини.LIVE писал, сколько стоят билеты на финал чемпионата мира-2026 и кто выступит в шоу во время перерыва решающего матча.

Эрлинг Холанд Сборная Англии по футболу Сборная Норвегии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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