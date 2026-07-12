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Главная ЧМ-2026 На матче Норвегия — Англия разразился скандал из-за гола Беллингема

На матче Норвегия — Англия разразился скандал из-за гола Беллингема

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Дата публикации 12 июля 2026 02:38
Гол Беллингема вызвал скандал в матче между Англией и Норвегией
Джуд Беллингем пообщался с Эрлингом Холанном. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Норвегии выразила претензии к арбитру после первого голаДжуда Беллингема в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Англии. Скандинавская команда считает, что результативную атаку нужно было остановить из-за вмешательства постороннего предмета.

О скандальном эпизоде сообщил портал Новини.LIVE.

Почему норвежцы требовали отменить гол

Норвегия открыла счёт на 36-й минуте благодаря точному удару Андреаса Шельдерупа. Англия отыгралась уже в компенсированное время первого тайма, когда Беллингем завершил атаку своей команды и сравнял счет.

Перед началом голевой комбинации Беллингхэма вратарь норвежцев Эрьян Нюланн выбил мяч из своей штрафной площадки. По утверждению футболистов сборной Норвегии, после этого мяч коснулся троса камеры-паука, изменил траекторию и оказался у английских футболистов.

Норвежцы сразу обратились к главному арбитру Клеману Тюрпену и потребовали остановить игру. Французский рефери не согласился с их аргументами и засчитал гол Беллингема.

Во втором тайме судейское решение вновь вызвало недовольство сборной Норвегии. Команда отправила мяч в ворота англичан после подачи с углового, однако Тюрпен отменил забитый гол.

Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Эрлинга Голанна, который во время борьбы в штрафной площадке совершил фол против полузащитника сборной Англии Эллиота Андерсона.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о резонансных обвинениях в адрес ФИФА и сборной Аргентины, из-за которых вокруг чемпионата мира-2026 разразился новый скандал.

Также Новини.LIVE писал отрагической смерти футболиста, который вскоре после вылета своей сборной из чемпионата мира-2026 покончил с собой.

Джуд Беллингем Сборная Англии по футболу Сборная Норвегии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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