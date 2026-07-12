Гол Беллінгема спричинив скандал у матчі Англії та Норвегії

Джуд Беллінгем поспілкувався з Ерлінгом Голанном. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Збірна Норвегії висловила претензії до арбітра після першого гола Джуда Беллінгема у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу-2026 проти Англії. Скандинавська команда вважає, що результативну атаку потрібно було зупинити через втручання стороннього об'єкта.

Про скандальний епізод повідомив портал Новини.LIVE.

Чому норвежці вимагали скасувати гол

Норвегія відкрила рахунок на 36-й хвилині завдяки точному удару Андреаса Шельдерупа. Англія відігралася вже в компенсований до першого тайму час, коли Беллінгем завершив атаку своєї команди та зрівняв рахунок.

Перед початком гольової комбінації Беллінгема воротар норвежців Ер'ян Нюланн вибив м'яч зі свого штрафного майданчика. За твердженням футболістів збірної Норвегії, після цього м'яч торкнувся троса камери-павука, змінив траєкторію та опинився в англійських футболістів.

Czyli Anglia nie jest w stanie zdobyć medalu mistrzostw świata bez grubej pomyłki sędziowskiej

Gol nie powinien zostać uznany. Piłka dotknęła liny=rzut sędziowski pic.twitter.com/fYvYXpLfTB Читайте також: July 11, 2026

Норвежці одразу звернулися до головного арбітра Клемана Тюрпена й вимагали зупинити гру. Французький рефері не погодився з їхніми аргументами та зарахував гол Беллінгема.

У другому таймі суддівське рішення знову викликало невдоволення збірної Норвегії. Команда відправила м'яч у ворота англійців після подачі з кутового, однак Тюрпен скасував взяття воріт.

Арбітр зафіксував порушення правил з боку Ерлінга Голанна, який під час боротьби у штрафному майданчику сфолив проти півзахисника збірної Англії Елліота Андерсона.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про резонансні звинувачення на адресу ФІФА та збірної Аргентини, через які навколо чемпіонату світу-2026 спалахнув новий скандал.

Також Новини.LIVE писав про трагічну смерть футболіста, який невдовзі після вильоту своєї збірної з чемпіонату світу-2026 наклав на себе руки.