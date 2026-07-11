Після повернення з ЧС-2026 трагічно помер 25-річний футболіст збірної ПАР

Джейден Адамс. Фото: Reuters/instagram.com/safa_dot_net Колаж: Новини.LIVE

Півзахисник збірної Південно-Африканської Республіки Джейден Адамс помер у віці 25 років. Лише кілька днів тому футболіст повернувся додому після участі в чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на південноафриканські ЗМІ.

Футболіста знайшли мертвим у власному будинку

За інформацією місцевих медіа, тіло Джейдена Адамса виявили вранці 11 липня у його будинку. За попередніми даними, правоохоронці розглядають смерть як самогубство. Офіційні результати розслідування та висновки судово-медичної експертизи ще очікуються.

Люди з найближчого оточення футболіста розповіли, що останнім часом він боровся з депресією. Водночас головний тренер "Мамелоді Сандаунс" заявив, що нещодавно спілкувався з гравцем і не помітив ознак того, що той переживає важку психологічну кризу.

За даними місцевих ЗМІ, сильним емоційним потрясінням для Адамса стала смерть його бабусі. Вона померла під час чемпіонату світу, однак футболіст вирішив не залишати розташування національної команди та дограв турнір до кінця.

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Один із найперспективніших футболістів ПАР

На чемпіонаті світу-2026 Джейден Адамс зіграв у всіх трьох матчах групового етапу. У поєдинку 1/16 фіналу проти збірної Канади він залишився на лаві запасних. Сам турнір став історичним для ПАР, яка вперше змогла вийти до плей-оф чемпіонату світу.

Джейден Адамс народився в Кейптауні та є вихованцем академії "Стелленбош". У 2025 році він перейшов до "Мамелоді Сандаунс", а за національну збірну Південно-Африканської Республіки дебютував у 2022 році. Футболіста вважали одним із найталановитіших представників свого покоління.

Якщо у вас або когось із ваших знайомих виникають думки про самогубство чи відчуття безвиході, важливо звернутися по допомогу до близьких людей або фахівців із психічного здоров'я. Підтримка доступна, і звернення по неї може мати вирішальне значення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про кадрові проблеми збірної Англії перед поєдинком із Норвегією, через які команда може втратити одного зі своїх ключових футболістів.

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