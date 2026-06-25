ПАР сенсаційно обіграла Корею: результати 14-го дня на ЧС-2026

Герої ігрової ночі на Мундіалі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.

Збірна ПАР стала творцем головної сенсації у 14 ігровий день на ЧС-2026 . Команда з Гаїті також здивувала і суперника, і вболівальників. Старт третього туру групового етапу у квартетах "А", "B" та "С" вийшов насиченим подіями.

Ще кілька команд оформили вихід у плей-офф турніру, одна з пар уже відома, повідомляють Новини.LIVE.

Шквал голів в Атланті

Головний тренер збірної Марокко поновив склад команди напередодні цього поєдинку, випустивши на поле декілька резервістів. Але Гаїті було байдуже, кому протистояти. Островітяни вже втратили шанси на вихід у наступну стадію, а тому діяли сміливо та розкуто. Вони першими відкрили рахунок, коли Жозеф гарно пробив м'яткою, але гол записали на воротаря Марокко. Після цього обидві команди влаштували "перестрілку", в якій фавориту вдалося переграти суперника.

Марокко — Гаїті — 4:2 (2:2)

Голи: Хакімі, 39; Сайбарі, 45+1; Рахімі, 78; Ясін, 89 — Буну, 10 (автогол); Ізідор, 43.

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Дебют Неймара

Карло Анчелотті не став робити серйозних змін у стартовому складі збірної Бразилії, але травмованого Рафіню довелося замінити на Райана. "Селесао" результативно розпочали поєдинок, змусивши шотландців помилитися у дебюті зустрічі, після чого Вінісіус спокійно відкрив рахунок голам. Вінгер "Реала" оформив дубль наприкінці тайму, хоча на той час міг робити хет-трик. Розгром завершив Матеус Кунья. Шотландці постійно помилялися і просто провалили цей матч. Ще однією важливою подією виявився вихід на поле Неймара у другому таймі, що викликало захоплення бразильських уболівальників на трибунах.

Шотландія — Бразилія — 0:3 (0:2)

Голи: Вінісіус, 7, 45+3; Кунья, 60.

ПАР створила диво

Сюрприз групового етапу стався рано-вранці, коли зіграли Південна Корея та ПАР. Фаворити протистояння домінували, більше володіли м'ячем, але створили не так багато моментів, які до того ж і не реалізували. Натомість африканці у середині другого тайму "розписалися" у воротах суперника. Моремі вийшов на поле і одразу зробив результативний пас на Масеко, який відправив м'яч під саму штангу. ПАР посіли друге місце в квартеті, Корея залишилася на третьому і тепер чекає на результати матчів в інших групах ЧС-2026.

ПАР — Південна Корея — 1:0 (0:0)

Гол: Масеко, 63.

Господарі турніру зловили кураж

Цей поєдинок підтвердив, що збірна Мексики знаходиться у чудовій формі. Тренер випустив на поле у стартовому складі рекордсмена Гільєрмо Очоа, який не пропустив жодного гола і навіть розпочав атаку, яка призвела до третього голу у ворота Чехії. Європейська команда майже нічого не створила в атаці і забагато помилялася, квінтесенцією чого став другий пропущений гол. Мексика вийшла з групи з першого місця, набравши максимум очок і не пропустивши жодного м'яча.

Чехія — Мексика — 0:3 (0:0)

Голи: Чавес, 55; Кіньонес, 61; Фідальго, 90+4.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Златана Ібрагімовича, який оцінив гру Кріштіану Роналду на ЧС-2026.

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