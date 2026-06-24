Ібрагімович висміяв Роналду після його гучної заяви на ЧС-2026

Златан Ібрагімович та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/zlatan / Reuters/Maria Lysaker

Зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду після яскравого матчу проти Узбекистану опинився в центрі уваги не лише через дубль. Після гри він не стримував емоцій і радів, що перервав серію з 10 матчів без голів на великих турнірах.

Поведінку Роналду прокоментував колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Foot Mercato.

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Що сказав Ібрагімович

У другому турі чемпіонату світу-2026 Португалія розгромила Узбекистан із рахунком 5:0, а Роналду оформив дубль. Після матчу форвард кілька разів повторив у телекамеру, що повернувся.

Ібрагімович із притаманним йому гумором прокоментував ці слова. Швед зазначив, що не розуміє, чому Роналду говорить про повернення, адже, на його думку, португалець нікуди не зникав.

Також Златан додав, що це був саме той матч, у якому збірна Португалії мала забивати багато м'ячів.

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Поєдинок проти Узбекистану став історичним для капітана збірної Португалії. Завдяки дублю він довів кількість своїх голів на чемпіонатах світу до десяти та став найкращим бомбардиром Португалії в історії мундіалів, випередивши Еусебіу, який мав дев'ять м'ячів.

Крім того, Роналду став першим футболістом, якому вдалося забити на шести різних чемпіонатах світу.

Після двох турів збірна Португалії має чотири очки та посідає друге місце в групі K. Лідирує Колумбія, яка достроково гарантувала собі вихід до плейоф, набравши шість очок. Саме матч між Португалією та Колумбією 28 червня визначить переможця квартету.

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