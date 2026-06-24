Мессі може зіграти на чемпіонаті світу-2030

Ліонель Мессі у матчі за збірну Аргентини. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Збірна Аргентини стала однією з чотирьох команд, які за два тури не пропустили жодного гола на ЧС-2026. Усі п'ять голів "альбіселесте" забив Ліонель Мессі. Він очолює список найкращих бомбардирів турніру.

Чемпіонат світу в США може стати останнім у кар’єрі Мессі, але це не точно, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Ole.

Збірна Аргентини набрала максимум очок у двох перших турах Мундіалю-2026. Попереду у підопічних Ліонеля Скалоні поєдинок з Йорданією, після чого на команду чекає битва в плей-офф турніру. Цей чемпіонат світу вже можна назвати успішним для Ліонеля Мессі, якому пророкують швидке завершення кар'єри.

Коли Мессі піде з футболу

Наступний чемпіонат світу відбудеться одразу в 6 країнах на трьох континентах. Однією з господинь турніру стане Аргентина. І Ліонелю Мессі вже задають питання про те, чи зможе він зіграти на Мундіалі. Ветеран, якому сьогодні виповнилося 39 років, не став заперечувати таку ймовірність.

"Ще деякий час я точно гратиму. Головне — бути корисним своїй команді. А що стосується наступного чемпіонату світу... Він ще здається таким далеким. Статися може що завгодно", — заявив Мессі.

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