Месси может сыграть на чемпионате мира-2030

Лионель Месси в матче за сборную Аргентины. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Аргентины стала одной из четырех команд, которые за два тура не пропустили ни одного гола на ЧМ-2026. Все пять мячей "альбиселесте" записал на свой счет Лионель Месси. Он возглавляет список лучших бомбардиров турнира.

Кубок Мира в США может стать последним в карьере Месси, но это не точно, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ole.

Сборная Аргентины набрала максимум очков в двух первых турах Мундиаля-2026. Впереди у подопечных Лионеля Скалони поединок с Иорданией, после чего команду ждет битва в плей-офф турнира. Этот чемпионат мира уже можно назвать успешных для Лионеля Месси, которому предрекают скорое завершение карьеры.

Когда Месси уйдет из футбола

Следующий чемпионат мира пройдет сразу в 6 странах на трех континентах. Одной из хозяек турнира станет Аргентина. И Лионелю Месси уже задают вопросы о том, сможет ли он сыграть на Мундиале. Ветеран, которому сегодня исполнилось 39 лет, не стал отрицать такую вероятность.

"Еще некоторое время я точно буду играть. Главное быть полезным своей команде. А что касается следующего Мундиаля... Он еще кажется таким далеким. Произойти может все, что угодно", — заявил Месси.

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