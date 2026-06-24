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Главная ЧМ-2026 Месси ответил о своем участии в ЧМ-2030

Месси ответил о своем участии в ЧМ-2030

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Дата публикации 24 июня 2026 13:19
Месси может сыграть на чемпионате мира-2030
Лионель Месси в матче за сборную Аргентины. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Аргентины стала одной из четырех команд, которые за два тура не пропустили ни одного гола на ЧМ-2026. Все пять мячей "альбиселесте" записал на свой счет Лионель Месси. Он возглавляет список лучших бомбардиров турнира. 

Кубок Мира в США может стать последним в карьере Месси, но это не точно, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ole

Сборная Аргентины набрала максимум очков в двух первых турах Мундиаля-2026. Впереди у подопечных Лионеля Скалони поединок с Иорданией, после чего команду ждет битва в плей-офф турнира. Этот чемпионат мира уже можно назвать успешных для Лионеля Месси, которому предрекают скорое завершение карьеры. 

Когда Месси уйдет из футбола 

Следующий чемпионат мира пройдет сразу в 6 странах на трех континентах. Одной из хозяек турнира станет Аргентина. И Лионелю Месси уже задают вопросы о том, сможет ли он сыграть на Мундиале. Ветеран, которому сегодня исполнилось 39 лет, не стал отрицать такую вероятность. 

"Еще некоторое время я точно буду играть. Главное быть полезным своей команде. А что касается следующего Мундиаля... Он еще кажется таким далеким. Произойти может все, что угодно", — заявил Месси. 

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Лионель Месси ЧМ-2030 Сборная Аргентины по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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