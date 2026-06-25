Швейцарія перемогла Канаду та вийшла в плейоф ЧС-2026

Матч Швейцарія — Канада. Фото: Reuters

Швейцарія здобула важливу перемогу над Канадою в заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2026. Команда Мурата Якіна обіграла господарів турніру з рахунком 2:1 та вийшла до плейоф.

Про результат гри повідомив портал Новини.LIVE.

Швейцарці забили двічі після перерви

Перший тайм минув без забитих м'ячів, хоча небезпечні моменти створювали обидві команди. Найближчим до гола був Брель Емболо, але після його удару воротар Канади Максим Крепо врятував команду, а добивання Кевіна Манзамбі заблокував захисник.

Відкрити рахунок швейцарцям вдалося одразу після перерви. На 46-й хвилині Манзамбі прострілив із правого флангу, а Рубін Варгас точним ударом відправив м'яч у сітку.

Невдовзі перевага команди Мурата Якіна стала ще комфортнішою. Емболо виграв боротьбу після довгої передачі та скинув м'яч на Манзамбі, який потужним ударом переграв голкіпера — 2:0.

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Канада скоротила відставання, але не врятувалася

Після другого пропущеного м'яча господарі активізувалися та пішли вперед. На 76-й хвилині Саліба знайшов передачею на дальній стійці Проміса Девіда, який скоротив відставання до мінімуму.

У заключні хвилини канадці організували фінальний штурм. Найкращі моменти втратили Дерек Корнеліус та Алістер Джонстон, однак голкіпер Грегор Кобель упевнено діяв на останньому рубежі й допоміг своїй команді втримати перемогу.

Швейцарія здобула три очки, посіла перше місце у групі та вийшла до плейоф. Канада фінішувала другою й також пробилася до наступного раунду.

Швейцарія — Канада 2:1

Голи: Варгас, 46, Манзамбі, 57 — П. Девід, 76

Швейцарія: Кобель — Жакес (Відмер, 74), Ельведі, Аканджі, Родрігес — Фройлер, Джака — Манзамбі (Фасснахт, 85), Соу (Ебішер, 74), Варгас (Ндоє, 80) — Емболо (Іттен, 85).

Канада: Крепо — Джонстон, Де Фужероль, Корнеліус, Ларея (Шаффельбург, 83) — Б’юкенен (П. Девід, 75), Шуаньєр (Еуштакіу, 59), Н. Саліба, Ахмед (Міллар, 59) — Дж. Давід, Ларін (Олувасеї, 59).

Попередження: Джака — Ларін, Міллар

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