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Главная ЧМ-2026 Швейцария обыграла Канаду и вышла в плей-офф

Швейцария обыграла Канаду и вышла в плей-офф

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Дата публикации 25 июня 2026 00:58
Швейцария обыграла Канаду и вышла в плей-офф ЧМ-2026
Матч Швейцария — Канада. Фото: Reuters

Швейцария одержала важную победу над Канадой в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026. Команда Мурата Якина обыграла хозяев турнира со счетом 2:1 и вышла в плей-офф.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Швейцарцы забили дважды после перерыва

Первый тайм прошел без забитых мячей, хотя опасные моменты создавали обе команды. Ближе всех к голу был Брель Эмболо, но после его удара вратарь Канады Максим Крепо спас команду, а добивание Кевина Манзамби заблокировал защитник.

Открыть счёт швейцарцам удалось сразу после перерыва. На 46-й минуте Манзамби прострелил с правого фланга, а Рубин Варгас точным ударом отправил мяч в сетку.

Вскоре преимущество команды Мурата Якина стало ещё более комфортным. Эмболо выиграл борьбу после длинной передачи и скинул мяч на Манзамби, который мощным ударом переиграл голкипера — 2:0.

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После второго пропущенного мяча хозяева активизировались и пошли вперед. На 76-й минуте Салиба нашел передачей на дальней штанге Промиса Дэвида, который сократил отставание до минимума.

В заключительные минуты канадцы организовали финальный штурм. Лучшие моменты упустили Дерек Корнелиус и Алистер Джонстон, однако голкипер Грегор Кобель уверенно действовал на последнем рубеже и помог своей команде удержать победу.

Швейцария набрала три очка, заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. Канада финишировала второй и также пробилась в следующий раунд.

Швейцария — Канада 2:1

Голы: Варгас, 46, Манзамби, 57 — П. Дэвид, 76

Швейцария: Кобель — Жакес (Видмер, 74), Эльведи, Аканджи, Родригес — Фройлер, Джака — Манзамби (Фасснахт, 85), Соу (Эбишер, 74), Варгас (Ндое, 80) — Эмболо (Иттен, 85).

Канада: Крепо — Джонстон, Де Фужероль, Корнелиус, Ларея (Шаффельбург, 83) — Бьюкенен (П. Дэвид, 75), Шуанье (Эуштакиу, 59), Н. Салиба, Ахмед (Миллар, 59) — Дж. Дэвид, Ларин (Олувасей, 59).

Предупреждения: Джака — Ларин, Миллар

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о возлюбленной футболиста сборной Англии, которая вошла в число самых обсуждаемых болельщиц чемпионата мира.

Также Новини.LIVE писал о заявлении Лионеля Месси относительно его будущего в национальной команде.

ЧМ-2026 по футболу Сборная Швейцарии по футболу Сборная Канады по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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