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Главная ЧМ-2026 Сенсационная победа ЮАР над Кореей и другие результаты 14 дня на ЧМ-2026

Сенсационная победа ЮАР над Кореей и другие результаты 14 дня на ЧМ-2026

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Дата публикации 25 июня 2026 08:43
ЮАР сенсационно обыграла Корею: результаты 14 дня на ЧМ-2026
Герои игровой ночи на Мундиале. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная ЮАР стала творцом главной сенсации в 14 игровой день на ЧМ-2026. Команда из Гаити тоже удивила и соперника, и болельщиков. Старт третьего тура группового этапа в квартетах "А", "B" и "С" получился насыщенным событиями. 

Еще несколько команд оформили выход в плей-офф турнира, одна из пар уже известна, сообщают Новини.LIVE

Шквал голов в Атланте 

Главный тренер сборной Марокко обновил состав команды накануне этого поединка, выпустив на поле несколько резервистов. Но Гаити было все равно, кому противостоять. Островитяне уже потеряли шансы на выход в следующую стадию, а потому действовали смело и раскрепощенно. Они первыми открыли счет, когда Жозеф красиво пробил мяткой, но гол записали на вратаря Марокко. После этого обе команды устроили "перестрелку", в которой фавориту удалось переиграть соперника. 

Марокко — Гаити — 4:2 (2:2) 

Голы: Хакими, 39; Сайбари, 45+1; Рахими, 78; Ясин, 89 — Буну, 10 (автогол); Изидор, 43. 

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Дебют Неймара 

Карло Анчелотти не стал делать серьезных преобразований в стартовом составе сборной Бразилии, но травмированного Рафинью пришлось заменить Райаном. "Селесао" мощно начали поединок, вынудив шотландцев ошибиться в дебюте встречи, после чего Винисиус спокойно открыл счет голам. Вингер "Реала" оформил дубль в конце тайма, хотя к тому времени мог делать хет-трик. Разгром завершил Матеус Кунья. Шотландцы постоянно ошибались и попросту провалили этот матч. Еще одним важным событие оказался выход на поле Неймара во втором тайме, что привело в восторг бразильских болельщиков на трибунах. 

Шотландия — Бразилия — 0:3 (0:2) 

Голы: Винисиус, 7, 45+3; Кунья, 60. 

ЮАР сотворила чудо 

Сюрприз группового этапа произошел рано утром, когда сыграли Южная Корея и ЮАР. Фавориты противостояния доминировали, больше владели мячом, но создали не так уж много моментов, которые к тому же и не реализовали. Зато африканцы в середине второго тайма "расписались" в воротах соперника. Мореми вышел на поле и сразу же сделал результативный пас на Масеко, который отправил мяч под самую штангу. ЮАР заняли второе место в квартете, Корея осталась на третьем и теперь ждет результатов матчей в остальных группах ЧМ-2026

ЮАР — Южная Корея — 1:0 (0:0) 

Гол: Масеко, 63. 

Хозяева турнира поймали кураж 

Этот поединок подтвердил, что сборная Мексики находится в отличной форме. Тренер выпустил на поле в стартовом составе рекордсмена Гильермо Очоа, который не пропустил ни одного гола и даже начал атаку, которая привела к третьего голу в ворота Чехии. Европейская команда почти ничего не создала в атаке и слишком много ошибалась, квинтэссенцией чего стал второй пропущенный гол. Мексика вышла из группы с первого места, набрав максимум очков и не пропустив ни одного мяча. 

Чехия — Мексика — 0:3 (0:0) 

Голы: Чавес, 55; Киньонес, 61; Фидальго, 90+4. 

Напомним, Новини.LIVE цитировали Златана Ибрагимовича, который оценил игру Криштиану Роналду на ЧМ-2026. 

Ранее Новини.LIVE писали о том, что ответил лидер сборной Аргентины Лионель Месси на вопрос об участии в Кубке Мира-2030. 

ЮАР Марокко Сборная Бразилии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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