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Главная ЧМ-2026 На чемпионате мира повторили антирекорд сборной России

На чемпионате мира повторили антирекорд сборной России

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Дата публикации 25 июня 2026 07:19
Катар повторил редкий антирекорд ЧМ после матча с Боснией и Герцеговиной
Сборная Катара по футболу. Фото: Reuters

Сборная Катара по футболу завершила выступление на чемпионате мира-2026 с историческим антирекордом. После поражения от Боснии и Герцеговины команда стала лишь четвертой в истории чемпионатов мира, которая пропустила автоголы в двух матчах турнира подряд.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на MisterChip.

Сборная Катара по футболу
Сборная Катара по футболу во время матча с Боснией и Герцеговиной. Фото: Reuters

Катар вошел в печальный список

В заключительном матче группового этапа Катар уступил Боснии и Герцеговине со счётом 1:3. Один из голов боснийцев стал результатом автогола катарского голкипера Мешааля Абунади.

Это уже второй подряд матч на турнире, в котором футболисты Катара забили в собственные ворота. Благодаря этому команда повторила редкое достижение, которое ранее фиксировалось лишь четыре раза в истории чемпионатов мира.

До этого подобный антирекорд принадлежал сборной Болгарии на чемпионате мира 1966 года, а также Нигерии, которая отличилась автоголами в матчах чемпионатов мира 2014 и 2018 годов. Последний раз подобное произошло со сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года в матчах против Уругвая и Испании.

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После трёх туров катарская команда набрала лишь одно очко и заняла последнее место в группе B, завершив борьбу за выход в плей-офф.

Победителем группы стала сборная Швейцарии, набравшая семь очков. Второй путевку в плей-офф завоевала Канада, у которой четыре очка.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что девушка звезды сборной Англии покорила трибуны ЧМ-2026.

Также Новини.LIVE писал, что Лионель Месси может не уйти из сборной и сыграет на чемпионате мира-2030.

рекорд Босния и Герцеговина Сборная Катара по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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