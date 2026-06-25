Катар повторив рідкісний антирекорд ЧС після матчу з Боснією і Герцеговиною

Збірна Катару з футболу. Фото: Reuters

Збірна Катару з футболу завершила виступ на чемпіонаті світу-2026 з історичним антирекордом. Після поразки від Боснії і Герцеговини команда стала лише четвертою в історії мундіалів, яка відзначилася автоголами у двох матчах турніру поспіль.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на MisterChip.

Збірна Катару з футболу під час гри з Боснією та Герциговиною. Фото: Reuters

Катар увійшов до невтішного списку

У заключному матчі групового етапу Катар поступився Боснії і Герцеговині з рахунком 1:3. Один із голів боснійців став наслідком автоголу катарського голкіпера Мешааля Абунади.

Це вже другий поспіль матч на турнірі, в якому футболісти Катару забили у власні ворота. Завдяки цьому команда повторила рідкісне досягнення, яке раніше фіксувалося лише чотири рази в історії чемпіонатів світу.

До цього подібний антирекорд належав збірній Болгарії на чемпіонаті світу 1966 року, а також Нігерії, яка відзначилася автоголами у матчах чемпіонатів світу 2014 та 2018 років. Востаннє таке трапилося зі збірною Росії на домашньому чемпіонаті світу 2018 року в поєдинках проти Уругваю та Іспанії.

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Після трьох турів катарська команда набрала лише одне очко та фінішувала на останньому місці в групі B, завершивши боротьбу за вихід до плейоф.

Переможцем квартету стала збірна Швейцарії, яка набрала сім очок. Другу путівку до плейоф здобула Канада, у якої чотири очки.

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