ФІФА та Аргентина можуть опинитися під розслідуванням Європарламенту

Збірна Аргентини з футболу. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Президент ФІФА Джанні Інфантіно може стати об'єктом перевірки після нових звинувачень, озвучених французьким журналістом Роменом Моліною. На тлі цих заяв депутати Європейського парламенту закликали компетентні органи розглянути питання про проведення офіційного розслідування.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Touchline.

Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Журналіст висунув низку звинувачень

За твердженням Ромена Моліни, ФІФА нібито припинила внутрішнє розслідування щодо колишнього головного тренера жіночої молодіжної збірної Аргентини Дієго Гуачі. Раніше п'ять футболісток звинуватили спеціаліста у сексуальному насильстві, однак, за словами журналіста, провадження було закрите через недостатню кількість доказів.

Крім того, Моліна заявив, що призові збірної Аргентини за перемогу на чемпіонаті світу 2022 року нібито були перераховані не безпосередньо Асоціації футболу Аргентини, а компанії, зареєстрованій у Маямі. За його інформацією, ця структура перебуває під розслідуванням Федерального бюро розслідувань США через підозри у шахрайстві та відмиванні коштів.

У Європарламенті закликали перевірити діяльність ФІФА

Також журналіст стверджує, що окремі високопосадовці ФІФА підтримують тісні контакти з керівництвом південноамериканського футболу, що нібито забезпечило КОНМЕБОЛ суттєвий вплив на міжнародні футбольні процеси.

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На думку Моліни, після гучного корупційного скандалу "ФІФА-гейт" серед частини футбольних функціонерів Південної Америки сформувалося відчуття безкарності.

Після появи цих заяв депутати Європейського парламенту закликали компетентні органи перевірити викладені факти та розглянути можливість проведення офіційного розслідування щодо діяльності президента ФІФА.

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