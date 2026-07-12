ФИФА и Аргентина могут стать объектом расследования Европарламента

Сборная Аргентины по футболу. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Президент ФИФА Джанни Инфантино может стать объектом расследования после новых обвинений, озвученных французским журналистом Роменом Молиной. На фоне этих заявлений депутаты Европейского парламента призвали компетентные органы рассмотреть вопрос о проведении официального расследования.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Touchline.

Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Журналист выдвинул ряд обвинений

По утверждению Ромена Молины, ФИФА якобы прекратила внутреннее расследование в отношении бывшего главного тренера женской юношеской сборной Аргентины Диего Гуачи. Ранее пять футболисток обвинили специалиста в сексуальном насилии, однако, по словам журналиста, дело было закрыто из-за недостаточного количества доказательств.

Кроме того, Молина заявил, что призовые сборной Аргентины за победу на чемпионате мира 2022 года якобы были перечислены не непосредственно Ассоциации футбола Аргентины, а компании, зарегистрированной в Майами. По его информации, эта структура находится под следствием Федерального бюро расследований США по подозрению в мошенничестве и отмывании средств.

В Европарламенте призвали проверить деятельность ФИФА

Также журналист утверждает, что отдельные высокопоставленные чиновники ФИФА поддерживают тесные контакты с руководством южноамериканского футбола, что якобы обеспечило КОНМЕБОЛ существенное влияние на международные футбольные процессы.

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По мнению Молины, после громкого коррупционного скандала "ФИФА-гейт" среди части футбольных функционеров Южной Америки сформировалось ощущение безнаказанности.

После появления этих заявлений депутаты Европейского парламента призвали компетентные органы проверить изложенные факты и рассмотреть возможность проведения официального расследования в отношении деятельности президента ФИФА.

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