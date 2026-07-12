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Головна ЧС-2026 Легенда футболу накинувся на Мбаппе через конфлікт з сенатором Парагвая

Легенда футболу накинувся на Мбаппе через конфлікт з сенатором Парагвая

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 20:52
Чілаверт жорстко відповів Мбаппе після расистського скандалу на ЧС-2026
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Колишній воротар збірної Парагваю Хосе Луїс Чілаверт різко відреагував на конфлікт між нападником збірної Франції Кіліаном Мбаппе та сенаторкою Селестою Амарільєю. Легендарний голкіпер звинуватив француза в подвійних стандартах і нагадав про суперечливі висловлювання на адресу парагвайців.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на сторінку Чілаверта в соцмережі X.

Хосе Луис Чилаверт
Хосе Луїс Чілаверт. Фото: Getty Images

Чілаверт відповів Мбаппе

Ексголкіпер заявив, що Мбаппе активно засуджує расизм, однак не реагує на образливі слова своїх співвітчизників на адресу збірної Парагваю. Зокрема, він згадав висловлювання колишнього нападника збірної Франції Крістофа Дюгаррі, який назвав гру парагвайської команди на чемпіонаті світу-2026 "огидною" та "доісторичною".

Крім того, Чілаверт нагадав про емоційний епізод під час матчу, стверджуючи, що Мбаппе дозволив собі образити одного з футболістів збірної Парагваю.

"Кіліане, ти говориш про расизм, але слова Дюгаррі тебе не турбують? Ти назвав парагвайського гравця сучим сином і вважаєш це нормальним. Нагадую тобі, що саме парагвайські жінки відродили мою країну після несправедливої та жорстокої війни. Успіхів!" — написав Чілаверт.

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Після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між Францією та Парагваєм сенаторка Селеста Амарілья опублікувала образливий допис на адресу Мбаппе, який містив расистські висловлювання. У відповідь французький нападник засудив її слова, а Федерація футболу Франції звернулася до прокуратури із заявою про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що завдяки голу у ворота Норвегії Гаррі Кейн побив історичне досягнення Вейна Руні у складі збірної Англії.

Також Новини.LIVE писав, у скільки вболівальникам обійдеться відвідування фіналу чемпіонату світу-2026 та яких артистів запросили виступити під час перерви вирішального матчу.

скандал Кіліан Мбаппе Збірна Парагваю з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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