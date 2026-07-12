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Главная ЧМ-2026 Легенда футбола набросился на Мбаппе из-за конфликта с сенатором Парагвая

Легенда футбола набросился на Мбаппе из-за конфликта с сенатором Парагвая

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 20:52
Чилаверт резко ответил Мбаппе после расистского скандала на ЧМ-2026
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт резко отреагировал на конфликт между нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе и сенаторшей Селестой Амарильей. Легендарный голкипер обвинил француза в двойных стандартах и напомнил о спорных высказываниях в адрес парагвайцев.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу Чилаверта в социальной сети X.

Хосе Луис Чилаверт
Хосе Луис Чилаверт. Фото: Getty Images

Чилаверт ответил Мбаппе

Экс-вратарь заявил, что Мбаппе активно осуждает расизм, однако не реагирует на оскорбительные слова своих соотечественников в адрес сборной Парагвая. В частности, он упомянул высказывание бывшего нападающего сборной Франции Кристофа Дюгарри, который назвал игру парагвайской команды на чемпионате мира-2026 "отвратительной" и "доисторической".

Кроме того, Чилаверт напомнил об эмоциональном эпизоде во время матча, утверждая, что Мбаппе позволил себе оскорбить одного из футболистов сборной Парагвая.

"Килиан, ты говоришь о расизме, но слова Дюгарри тебя не беспокоят? Ты назвал парагвайского игрока сукиным сыном и считаешь это нормальным. Напоминаю тебе, что именно парагвайские женщины возродили мою страну после несправедливой и жестокой войны. Удачи!" — написал Чилаверт.

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После матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Францией и Парагваем сенатор Селеста Амарилья опубликовала оскорбительный пост в адрес Мбаппе, содержавший расистские высказывания. В ответ французский нападающий осудил ее слова, а Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру с заявлением об открытии уголовного дела.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что благодаря голу в ворота Норвегии Гарри Кейн побил историческое достижение Уэйна Руни в составе сборной Англии.

Также Новини.LIVE писал, во сколько обойдется болельщикам посещение финала чемпионата мира-2026 и каких артистов пригласили выступить во время перерыва решающего матча.

скандал Килиан Мбаппе Сборная Парагвая по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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