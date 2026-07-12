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Головна ЧС-2026 Руні назвав Мессі слабким місцем збірної Аргентини

Руні назвав Мессі слабким місцем збірної Аргентини

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 23:09
Руні назвав несподіване слабке місце Мессі у збірній Аргентини
Вейн Руні та Ліонель Мессі. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Колишній нападник збірної Англії Вейн Руні поділився думкою про роль Ліонеля Мессі у збірній Аргентини. Він вважає, що чемпіон світу має один недолік, який команда навчилася компенсувати.

Слова Руні навів портал Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Лионель Месси
Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Руні розкритикував Мессі

Вейн заявив, що під час гри в обороні Мессі стає вразливим місцем аргентинської команди, адже не завжди повертається назад. Водночас англієць наголосив, що форвард компенсує це завдяки винятковому футбольному інтелекту та вмінню обирати правильний момент для втручання в гру.

На думку Руні, у цьому аспекті дії Мессі певною мірою нагадують гру півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема.

"Мессі часом стає слабким місцем збірної Аргентини під час гри в обороні. Він не біжить назад, але все одно часом чудово відпрацьовує, це чимось схоже на Джуда Беллінгема. Сильна сторона Мессі — уміння ухвалювати правильні та своєчасні рішення: він найактивніше включається в гру в ключові моменти. Головні якості Мессі — зосередженість і зіграність із командою, завдяки чому партнери можуть перекривати ті зони, де він зазвичай не грає", — сказав Руні.

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Збірна Аргентини залишається серед претендентів на перемогу на чемпіонаті світу-2026. Команда Ліонеля Скалоні вже вийшла до півфіналу турніру, де зустрінеться зі збірною Англії. При цьому майже в кожному матчі судді ухвалюють спірні рішення на користь Мессі та його партнерів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що гол Джуда Беллінгема в чвертьфіналі між Англією та Норвегією спричинив один із найгучніших суддівських скандалів чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, у скільки вболівальникам обійдеться поїздка на фінал чемпіонату світу-2026 та хто виступить у музичному шоу перед глядачами.

Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Вейн Руні
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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